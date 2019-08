Hálóval kapott el egy visszahulló rakétadarabot a SpaceX

A SpaceX kedden sikeresen felbocsátott egy Falcon 9 rakétát a floridai Cape Canaveral légibázisról, a Spacecom AMOS-17 műholdját. A küldetés egy eddig nem látott mozzanat miatt érdekes: sikerült elkapni a rakéta egy újabb elemét, hogy azt is újra fel lehessen majd használni – írja az Engadget.

Maga a rakéta már a harmadik útjára indult, de a SpaceX azzal még csak mostanában kísérletezik, hogy az orrkúpburkolatot is újra fel tudják használni. Ez az az elem, amely a nyomás és a hő ellen védi a rakétát a felbocsátás során, de amint a rakéta elhagyja az atmoszférát, ez az pajzs kettéválik és visszahullik az Atlanti-óceánba. Ha viszont ezt is sikerülne elkapni és újra szolgálatba állítani, a cég alkalmanként 6 millió dollárt (1,75 milliárd forintot) tudna spórolni.

Egyelőre viszont még csak kísérleteznek ezzel a manőverrel. Az első tesztek során még helikopterről dobták le a darabokat, és ahogy az akkori videókon is látszik, nem mindig sikerült azokat el is kapni. Múlt hónapban már sikerült egy éles küldetés után az elemek begyűjtése, de ez a mostani az első alkalom, hogy ezt videón is láthatjuk.

A sikeres manőverről Elon Musk cégvezér osztott meg egy videót Twitteren. Ezen látszik, ahogy az egyik elem egyenesen egy óriási háló közepébe ejtőernyőzik:

Rocket fairing falls from space & is caught by Ms Tree boat pic.twitter.com/nJv0Ry1iKk — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019

Egyébként a SpaceX egyik riválisa, a Rocket Lab is azt tervezi, hogy újrahasználják majd az orrkúpburkolatot a rakétáikról, ők helikopterrel gyűjtenék be a darabokat, de ebből egyelőre még semmit nem láthattunk.