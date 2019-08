Megnehezíti az Apple az iPhone akkumulátorok cseréjét

Az iFixit arról ír, hogy az Apple aktiválhatott egy olyan szoftveres akkumulátorvédelmet a az újabb készülékekben, amik letiltják az akkumulátorcserét, illetve csak akkor engedélyezik, ha azt ők maguk szerelték be, és gyári az alkatrész.

A csere után egy olyan üzenet ugrik fel, ami az akkumulátor beállításához visz, és azt mondja, hogy cserélni kell, mert az akkumulátor rossz. Ezt írja ki akkor is, ha teljesen új akkumulátort tesznek bele, sőt az iFixit szerint akkor is, ha kiválóan működő Apple által gyártott akkumulátort tesznek bele, csak éppen nem valamelyik hivatalos partnernél. Minden akkumulátor egyedi azonosítót kap, és ha a szoftver úgy érzékeli, hogy cserélték, akkor biztonsági okokra hivatkozva jelez, és a készüléket addig nem lehet megfelelően használni, amíg a hivatalos partnernél fel nem oldják a zárolást, szintén szoftveresen. Úgy tudni, hogy ezen a módszeren nem is akar változtatni a gyártó, aki szerint ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a készülékek továbbra is biztonságosan és jól működjenek. Mások szerint azonban egyszerű lehúzásról van szó, hiszen az akkumulátor cseréje már eddig is drágább volt a hivatalos partnereknél, ezek után pedig még drágább lehet.

A korlátozás úgy tudni egyelőre csak az újabb modelleket érinti, de mivel szoftveres megoldásról van szó, elképzelhetőnek tartják, hogy idővel a régebbi modellek akkumulátorának cseréjét is megnehezíthetik.