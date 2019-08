ENSZ: A klímaválság miatt fel kell készülni az élelmiszerválságra is

Csütörtökön tette közzé az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) legújabb jelentését, amiben a globális felmelegedés, a földterületek romlása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának hatása miatti kockázatokról ír. A Klímaváltozás és szárazföld című jelentésükben az ENSZ-testület tudományos szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy

a világnak szembe kell néznie a szárazság, az erdő- és bozóttüzek, az örökjég olvadása és az élelmiszer-ellátás bizonytalansága kockázatával.

Növekszik a globális hőmérséklet

Másfél Celsius-fokkal nőtt a hőmérséklet a szárazföldön az iparosodás kezdete óta, ez kétszerese a globális átlagnak, amely az óceánok vízfelszíne fölötti hőmérsékletet is magában foglalja. A hőmérséklet növekedésével az előre jelzett kockázatok egyre súlyosabbak lesznek - írja a jelentés.

Az emberek miatt romlik a földterületek állpota

Az ember a Föld szárazföldi, jég által nem borított területeinek több mint 70 százalékát használja közvetlenül, ezen terület mintegy egynegyedének állapota azonban romlott az emberi tevékenység miatt. Ha az emberek változtatnak táplálkozási, élelmiszer-előállítási szokásaikon és az erdőgazdálkodáson, megmenthetik a bolygót egy jóval melegebb jövőtől - hangsúlyozzák a jelentés készítői.

A földhasználat nemcsak a probléma részét, de egyben a megoldását is jelenti. A fenntartható gazdálkodás segíthet egy biztos jövő megteremtésében

- mondta Valerie Masson-Delmotte, az IPCC egyik munkacsoportjának francia vezetője.

Kevesebb húst, több zöldséget kellene enni

A növényalapú étrend, és kevesebb hús fogyasztása csökkentené az állatállomány miatti üvegházhatásúgáz-kibocsátás mértékét és fenntartható használatra alkalmas földterületeket szabadítana fel. A jelentésében azt is hangsúlyozták, mennyire fontos lenne véget vetni, vagy legalább jelentősen csökkenteni az élelmiszerpazarlást.

A becslések szerint az emberi tevékenységből eredő üvegházhatású gázok 8 százaléka származik azon élelmiszerek előállításából, amelyek vagy már el sem jutnak a fogyasztókhoz, vagy a szemétben végzik.

Az IPCC kiemelte azt is, hogy a helyi termelőket, közösségeket és őslakos csoportokat is be kell vonni földterületeik jobb, fenntartható kezelésébe. Ennek fontos része a szerves anyagok használata a talaj széntartalmának növeléséhez.