A sötét anyag öregebb lehet mint az ősrobbanás

Ha nem lett volna eddig is elég rejtélyes az ősrobbanás és a sötét anyag kérdése, akkor most itt egy újabb tanulmány, ami azt szeretné megfejteni, hogyan keletkezett a sötét anyag.

A Johns Hopkins Egyetem kutatása azt állítja, hogy a sötét anyag már az ősrobbanás előtt is létezhetett. Ha pedig már akkor létezett és olyan részecskékből állt, amik már szintén léteztek az ősrobbanás előtt, akkor ezek befolyásolhatták, hogy a galaxisok eloszlását az égen. Ez az összefüggés pedig segíthet többet megtudni a sötét anyagról és az ősrobbanásról.

Bár nem tudni sokat a sötét anyag eredetéről, de az egyértelmű hogy jelentősen befolyásolta a galaxisok kialakulását. Magáról a sötét anyagról is keveset tudnak a kutatók, és bár megfigyelni még nem tudták, de abban biztosak, hogy ott van gravitációs hatása is érezhető. Sokáig azt gondolták, hogy az ősrobbanás után maradt anyag. Ha valóban így lenne a részecskefizikai kísérletek közben a kutatóknak már látni kellett volna valamiféle jelét, de eddig nem jártak sikerrel.

Az új tanulmány matematikai keretrendszer alapján állítja azt, hogy már az ősrobbanás előtt is jelen lehetett a sötét anyag. Ezt már eddig is gyanították, most sikerült számításokkal igazolni is az elméletet. A kutatók szerint csillagászati megfigyelésekkel ha a sötét anyagot nem is, de az anyag által hagyott nyomokat meg lehet figyelni. A szakemberek szerint erre 2022 után az Eculid műhold adataival minden esélyük meg is lesz.