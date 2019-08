Inkább ne bízza a Sziget applikációra a fesztiválozását

2019-ben az ember nem akar programfüzetet szorongatva fesztiválozni. Egyrészt kényelmetlen, másrészt egy csomó fát kivágnak a papírért feleslegesen, harmadrészt ugyanezeket az információkat bármikor elérheti az ember a telefonjáról, csak egy jó alkalmazás kell hozzá. Illetve a Sziget esetében kellene.

Ha elég egyszerűen áll hozzá az ember a fesztiválozáshoz, és az élményt korlátozza a Nagyszínpad programjára, akkor persze ez is felesleges, de a Szigetben pont az a legjobb, hogy amikor éppen nincs olyan koncert, ami érdekelné, akkor is bárki jól tud szórakozni. És ez alatt még csak nem is azt kell érteni, hogy mértéktelen alkoholfogyasztás után random kocsma előtt táncol önfeledten azokra a zenékre, amiket 20 éve még vércikinek tartott.

Mi kellene ahhoz, hogy jó legyen?

Egy jó fesztiválos app pont abban segíthet, hogy egy csomó olyan dolgot lehessen felfedezni vele, amire magától talán nem is találna rá az ember. Vagy hogy egyszerűen eljusson az egyik pontból a másikba akkor is, ha most van először a fesztiválon, és csak elmondások alapján tudja, hogy a Nagyszínpadtól eltalálni az A38 színpadhoz, hát, az a világ legegyszerűbb feladata. De segíthet abban is, hogy a karszalagos fizetés egyszerűen működjön - ebben egyébként már vannak előremutató jelek. És persze lényeges az is, hogy arra is nyújtson az app megoldást, hogy ne maradjon le senki a kedvencének koncertjéről.

Alapvetően ez nem nagy ördöngősség, igazából csak néhány fesztivállátogatóval kellene beszélni, és egy kicsit átgondolni az applikáció működését, és sokkal letisztultabbá tenni, hogy valóban hasznos legyen. Egy kis ötleteléssel azonnal kiderülne, hogy

Használhatatlan a térkép funkció. Már évek óta az, úgyhogy ebben nincs túl nagy újdonság. Jelen formájában ezzel a térképpel képtelenség odatalálni bármilyen helyszínre. Pont ugyanazt a grafikát kell elképzelni, mint ami a programfüzetben vagy a honlapon is megtalálható, annyi a különbség, hogy több-kevesebb sikerrel mutatja, hogy éppen hol áll az ember. Keresni lehetetlen rajta, mert a szívecske ikon egyaránt mutat szponzor helyszínt és programhelyszínt is, meg a vécéken kívül úgy gyakorlatilag bármit.

Pedig vannak erre jól működő megoldások, az Erdélyben tartott Electric Castle fesztiválon például olyan kiterjesztett valóság alapú térképet lehet segítségül hívni, ahol a telefon kamerája segítségével ugrálnak fel azok az információk, hogy melyik irányba, milyen messze vannak a helyszínek, így azonnal be lehet lőni, merre kell elindulni.

A térkép funkcióba valószínűleg nem lenne túl bonyolult beépíteni egy útvonaltervezőt, ami segíti a hazajutást, és a kijutást, hiszen a Google térkép az alapja. Ha mutatná, melyik éjszakai járat mikor indul, nagyjából mennyi idő kijutni az állomásig gyalog, és egyáltalán hogyan érdemes hazajutni, az valószínűleg sok felhasználó életét könnyítené meg.

A programajánló azért nem működik, mert nagyon nehéz benne keresni. Az jó ötlet, hogy feldobálja, hogy éppen milyen programok mennek, ez valószínűleg izgalmas lehet azoknak, akik pont nem tudnak mit kezdeni magukkal, de az előre tervezés kicsit nehézkes.

Az is jó, hogy egy ideje már a pénzügyeket is lehet kezelni az alkalmazásokon keresztül azoknak, akik nem paypass kártyával szeretnének fizetni. Hogy az milyen felháborító lehúzás, hogy minden egyes feltöltésnél 300 forintot számolnak fel, egy másik kérdés. Újra példának hoznánk a bonchidai Electric Castle fesztivált, ahol ez teljesen ingyenesen működött, sőt be lehetett állítani egy olyan automatizmust, ami nagyjából 7500 forintnyi összeget utalt a karszalagra, ha az ember egyenlege 1500 forintnak megfelelő román lej alá csökkent. Mindezt mindenfajta kényelmi díj nélkül, úgy, hogy minden vásárlásról emailben érkezett számla, a fesztivál vége után pedig automatikusan utalták vissza a maradék összeget pár napon belül. A Szigetnél ugyanezt 30 napon belül ígérik, és a visszautalás költsége is 300 forint.

Értesítést lehet kérni az előzetesen megjelölt koncert kezdete előtt. Az mindenképpen jó, hogy az alapértelmezett 15 percet lehet módosítani, az már annyira nem, hogy egyelőre teljesen hektikusan működik. Nekem például még éjjel is megjelent a telefonomon, hogy hamarosan a húrok közé csap Ed Sheeran, más viszont egyáltalán nem kapott róla értesítést.

Pedig lehetne ez jó

Alapvetően jó ötlet, hogy beépítettek egy segélykérő funkciót, más kérdés, hogy erre a térképre bízni a segítségnyújtást elég merész. De legalább van hova nyúlni, ha mondjuk kimegy valakinek a bokája, és fel sem tud kelni. Pont ez a funkció is azt mutatja, hogy csak egy kicsit kellene jobban átgondolni, milyen funkciókat lehetne az alkalmazásba pakolni.

És nem utolsó sorban: hogyan lehetne megoldani, hogy az egyébként tényleg szórakoztató, útlevélpecsételgetős játékot remek lenne digitálisan is elérhetővé tenni, akár egy QR-kód segítségével, hogy ha már a fesztivál világhírű, akkor legyen az az okostelefonos alkalmazása is.