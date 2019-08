Egy lépéssel közelebb a banángeddon

Úgy tűnik lassan fontos válaszúthoz érkezik az emberiség: vagy egy újfajta génmódosított banánt kezd termeszteni és fogyasztani, vagy végleg lemond a banánról. A National Geographic a kolumbiai mezőgazdasági és állattenyésztési intézetre hivatkozva azt írja, hogy elérte a latin-amerikai termőhelyeket a TR4 nevű gombafertőzés, ami végzetes a világ banántermésének java részét adó Cavendish banánra.

Az ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) múlt heti közlése szerint laboratóriumi tesztek során talajmintákból kimutatták a Fusarium oxysporum nevű gomba új verzióját, a Tropical Race 4 (TR4) kórokozót, ami pár hónap alatt képes komplett banánültetvényeket kipusztítani. Az agresszív gombafaj ellen gyakorlatilag nincs hatásos védekezés, és emiatt veszélyben van az emberiség egy jelentős részének fontos tápanyagul szolgáló gyümölcs jövője.

A helyzet olyan kritikus, hogy a kolumbiai hatóságok nemzeti vészhelyzetet hirdettek, ami jelzi, hogy a nagy részben banánexportból élő országban nem tréfadolog a gombás fertőzés feltűnése.

Fotó: ICA A TR4 gombás banánbetegség tünetei

A TR4 a kilencvenes évek elején bukkant fel Dél-kelet Ázsiában, ahonnan előbb Ausztráliába, majd a Közel-Keletre és Afrikába továbbterjedve okozott hatalmas pusztítást a banánültetvényekben. A latin-amerikai térség mostanáig megúszta a fertőzést, de azt a tudósok már korábban is hangoztatták, hogy valószínűleg nem lehet megállítani a gomba terjedését. És a jelek szerint most megérkezett a gyógyíthatatlan banánbetegség a világ banántermesztő központjába.

A szakértők szerint amikor a betegségnek látható tünetei vannak, akkor már késő: a gomba addigra a talajban valószínűleg hatalmas területet megfertőzött, és lehetetlen kordában tartani, visszaszorítani. Az ismert gombaölő vegyszerek és a biológiai védekezés módszerei is hatástalanok ellene, a monokulturás, szinte kizárólag csak a Cavendish-féle banánt termesztő ültetvények sorsa megpecsételődik, amint felüti a fejét a TR4.

A TR4 közeljövőben várható amerikai pusztítása először a banán drámai drágulását, majd teljes eltűnését eredményezheti, mivel jelenleg nem áll bevetésre készen egy másik, TR4-nek ellenálló banánfajta. Ez ellen egyetlen módon lehetne fellépni: ha a termesztők átállnának egy génmódosított Cavendish-fajta termesztésére.

2004-ben ugyanis egy ausztrál tudós, James Dale, a brisbane-i Queensland Egyetem professzora egy Délkelet-Ázsiában honos, vadon termő banánfaj, a Musa acuminata malaccensis vizsgálatakor felfedezte, hogy az ellenáll az új TR4-es gomba okozta betegségnek. Az ehetetlen vad banánból Dale sikerrel azonosította és izolálta a gént, ami a természetes védelmet adja a gomba ellen. Bő évtizednyi kísérletezésbe telt, mire génmanipulációval sikerült az RGA2-nek elnevezett gént bevinni a Cavendish-banánba, majd létrehozni és tesztelni a TR4-nek nagy részben ellenálló verziót.

A gond csak ott van, hogy az új banánfaj génmódosított, azaz rettegett GMO-eledel lenne, és hiába hangoztatják az élelmiszer-kutatók, de még a WHO is, hogy a GMO élmiszerek biztonságosak, a vásárlói közhangulat javarészt GMO-ellenes és a döntéshozók is hajlamosak ezt kiszolgálni a GMO-tiltásokkal.

Az is megoldás lehetne, ha nem ragaszkodna az emberiség a Cavendish-féle banánhoz. Rony Swennen, a Leuveni Egyetem professzora szerint új, másféle alakú, színű, ízű banánfajtákkal is érdemes lenne kísérletezni. Az egyetem gyűjteményében (International Musa Germplasm Collection) 1500-féle banánmag található, a kérdés csak az, hogy a banánipar, és a banánfogyasztók készek lennének-e egy esetleges gyökeres ízlésbeli váltásra.

