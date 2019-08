Sokkal több teret ad a média a szkeptikusoknak, mint a klímakutatóknak

Még a mértékadó angol nyelvű napilapok, mint The New York Times és a Wall Street Journal című amerikai és a The Guardian című brit napilap is gyakrabban idézik a klímaszkeptikusokat, mint magukat a klímakutatókat, áll egy friss tanulmányban. A Kaliforniai Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint, amelyet az MTI idéz, a klímaváltozás tagadói így sokkal nagyobb figyelmet kaptak az elmúlt években, mint a klímakutatók, ami összezavarja a közvéleményt és lassítja a hatékony fellépést a globális felmelegedés ellen.

Az amerikai kutatók a Nature Communications című folyóiratban közzétett tanulmányukban a sajtóban vagy az interneten 2000 és 2016 között megjelent százezer cikket elemeztek, klimatológusok megnyilatkozásai és egyetemi tanulmányok idézetei, üzletemberek és politikusok kijelentései után kutatva a globális felmelegedésről.

Azt találták, hogy a globális felmelegedést kétségbe vonók, a klímaváltozás tagadói 49 százalékkal jobban jelen vannak a médiában, mint maga a klímaváltozás" - írta az Alexander Petersen vezette kutatócsoport.

Klímakutatók egyetértenek abban, hogy az elsősorban a fosszilis üzemanyagok égetése okozta globális felmelegedés óriási veszélyt jelent a civilizációra, a földi életre. Csupán egyetlen Celsius-fokos hőmérséklet növekedés, amely az iparosodás kezdete óta bekövetkezett a Földön, a tengerszint emelkedését, szélsőséges időjárást eredményezett és a Föld jó úton van afelé, hogy a század végére újabb 3 Celsius-fokkal legyen melegebb az átlaghőmérséklet.

A klímaváltozás tagadói sikeresen hallatnak erős hangokat a politikában és a tudományos közösségben. Ez az aránytalanság a médiajelenlétet illetően hamis színben tünteti fel a tudományos szakemberek nézeteit, aláássa a klímakutatók hitelességét.

Azóta, hogy az ENSZ klímakutatói múlt év októberében közzétették jelentésüket a globális felmelegedés felgyorsulásáról a közvélemény egyre nagyobb mértékben figyel a klímaváltozással kapcsolatos problémákra és egyes nyugati kormányok meghirdették, hogy hazájuk 2050-re szénsemlegessé válik.