Rászáll a Facebookra a magyar adatvédelmi hatóság

A magyar adatvédelmi hatóság is reagált a Facebook körüli legújabb felhajtásra. Mint arról az Index is beszámolt, a Facebook több száz alvállalkozót bérelt fel arra, hogy leiratokat készítsenek a felhasználók anonimizált Messenger-beszélgetéseiből. A Facebook megerősítette, bizonyos felhasználók beszélgetéseiből leirat készült, de csak azokéból, akik ezt jóváhagyták a Messengerben. A leiratokra azért volt szüksége a Facebooknak, hogy összevessék, a cég mesterséges intelligenciája helyesen tudja-e értelmezni az üzeneteket. A Facebook azt is közölte, hogy egy héttel ezelőtt felhagytak a Messenger-hangfelvételek harmadik félnek való kiadásával és leírásával, különös tekintettel arra, hogy az Apple és a Google is így tett korábban.

Az ír adatvédelmi hatóság, ami a Facebook európai tevékenységének ellenőrzését vezeti, szerdán bejelentette, hogy felülvizsgálják, megsértette-e a Facebook tevékenysége a szigorú eu-s adatvédelmi szabályokat. A magyar adatvédelmi szerv, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is vizsgálja a Facebook hangfelvétel leírási gyakorlatát, derül ki a NAIH csütörtökön kiadott közleményéből.

A NAIH szerint az emberi beszédet felismerő technológiák fejlesztése „óhatatlanul együtt jár érzékeny adatok kezelésével”, és a Facebook tevékenysége „magyar polgárok adatait is érintheti”. Bár a Facebook nyilatkozata szerint leállították ezt a típusú adatkezelést, ezt a NAIH méltányolja is, de írásbeli garanciát szeretne kapni.

A NAIH egyúttal megfenyegette a Facebook-ot, hogy korlátozni fogják a hazai tevékenységét:

A Hatóság részt fog venni a Facebook említett adatkezelésének uniós szintű vizsgálatában, egyszersmind a Facebook magyarországi képviseletétől írásbeli garanciát kér a magyar polgárok adatainak védelmére nézve. Amennyiben a Hatóság úgy ítéli meg, hogy a Facebook által vállalt garanciák nem biztosítanak kellő védelmet, úgy a Hatóság élni fog a GDPR 66. cikkében rögzített hatáskörével, és Magyarország területén alkalmazott intézkedésként meg fogja tiltani az adatkezelést.

A GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) eu-s adatvédelmi jogszabály 66. cikke a sürgősségi eljárásról szól, és úgy fogalmaz, hogy

Ha egy érintett felügyeleti hatóság rendkívüli körülmények fennállása esetén, úgy véli, hogy az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében sürgős fellépésre van szükség, akkor [...] haladéktalanul legfeljebb három hónapra szóló meghatározott érvényességi idejű ideiglenes intézkedéseket fogadhat el abból a célból, hogy saját tagállama területén joghatást váltson ki.

Akármilyen sürgős tiltó intézkedés bevezetéséről is dönt a NAIH, azt mindenesetre érdemes lesz figyelemmel kísérni, miképp lépnek kapcsolatba a Facebook magyarországi képviseletével. Ami nincs.