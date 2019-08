Tűzveszélyesek lehetnek egyes okossütők

Némiképp aggasztó hír érkezett a konyhai okoseszközök világából: legalább három alkalommal önállósították magukat egy bizonyos sütőmárka termékei, potenciálisan veszélybe sodorva ezzel tulajdonosaikat. Mint arról a The Verge beszámolt, a June Oven okossütők mindhárom alkalommal az éjszaka közepén helyezték üzembe magukat, és forrósították fel a sütőteret akár 200 Celsius-fokig.

Az egyik esetben hajnal fél háromkor kapcsolódott be a sütő, és a tulajdonos csak négy órával később, reggel, a biztonsági kamera felvételét visszajátszva vette észre, hogy mi történt. A férfi szerint a felesége este 23.30-kor még pitét sütött a készülékben, de amikor az étel elkészült, kivette azt a sütőből és kikapcsolta a berendezést.

Két másik felhasználó is hasonló incidensről számolt be a June Owners nevű, kétezer fős zárt Facebook-csoportban. Az első eset májusban történt, egy csoporttag délután 5 óra körül krumplit sütött a sütőben, és benne felejtette az ételt. Másnap reggel vette észre, hogy éjjel 1 óra 20 perckor a sütő bekapcsolt és 4 és fél órán át 218 fokon üzemelt. A krumpli szénné égett, szerencsére tűz nem ütött ki a konyhában. A harmadik eset július végén történt: a tulajdonos reggel fél hétkor ébred egy push értesítésre, ami arról tájékoztatta, hogy a sütő 200 fokra előmelegedett, készen áll a sütésre.

A sütőtulajok nem tudják, hogy miért történtek ezek az esetek, a cég szerint felhasználói hiba okozhatta az önállósodást, de azt ígérik, hogy szoftverfrissítést adnak ki, hogy semmiképp ne fordulhasson elő ilyesmi a jövőben. Ezt alapvetően két lépésben érik majd el: egyrészt a felhasználók választhatnak majd, hogy kikapcsolják az előmelegítés távvezérelhetőségét, másrészt a sütő algoritmusán finomítanak, amivel egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsol az előmelegítés, ha a készülék nem érzékel ételt a sütőtérben.

A második generációs, nagyjából 5-600 dolláros June Oven többfunkciós okossütők okostelefonos app segítségével a felhasználó távollétében is vezérelhetők, sőt a beépített kamera révén élőben tudják közvetíteni, hogyan készül bennük az étel. A telefonos távirányításnak előnye például, hogy akár a munkahelyről is ki lehet kapcsolni a bekapcsolva felejtett sütőt, hátránya, hogy ugyanígy véletlenül be is lehet kapcsolni. Matt Van Horn, a June vezérigazgatója szerint a mostani esetek mögött is ilyen felhasználói hiba állhat.

A New York-i városi tűzoltóság szerint a felügyelet nélkül hagyott sütő-főző berendezések okozzák a háztartási tűzesetek harmadát. Leggyakrabban a sütőkben felejtett zsíros étel, vagy a forró sütő, főzőlap mellett felejtett gyúlékony anyag (pl. papírtörlő) szokott lángra kapni.