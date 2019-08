Erős sereghajtó a Sony Xperia 1 és az LG G8S ThinQ

Elsőre talán nem gondolnák, mégis van valami közös a Sony és az LG okostelefonjaiban.

Egyre kevesebbet adnak el belőlük

Persze, az is közös bennük, hogy Androidot futtatnak, és nagyjából ugyanolyan alkatrészekből állnak, de ez nem akkora újdonság, mint az a tény, hogy a Sony eladásai 30 százalékkal estek vissza, míg az LG 21 százalékkal maradt el a 2018-as teljesítményétől az elmúlt negyedévben. Darabszámban ez bőven milliós visszaesést jelent, ezért is különösen érdekes, hogy mit tudnak a két cég éppen elérhetővé vált csúcsmobiljai, a Sony Xperia 1 és az LG G8S ThinQ, amiknek elvileg az a feladatuk, hogy megfordítsák a lefelé mutató trendeket.

Magas elvárások

A Sony mobilos részlegéről érkezett pár meglepő újdonság az elmúlt években, például elsőként kezdték alkalmazni a szuperlassított videófelvételi módot, amivel roppant vicces videókat lehet készíteni például háziállatokról. Aztán mintha kifogytak volna az ötletekből. Most megint egy izgalmas őrültséggel álltak elő: az Xperia 1 telefont 21:9 képarányú kijelzővel szerelték fel, és a kamerája ugyanebben a szélesvásznú formátumban tud 4K videókat rögzíteni.

Kézben tartva feltűnő az Xperia 1 magassága, ám a kijelző bekapcsolása után az is kiderül, hogy ebben a kávának is van némi szerepe. Elég sokat le tudtak faragni belőle az elmúlt években, jók az arányok, de még nem tartanak ott, mint mondjuk a Samsung vagy a Huawei a csúcsmobiljaival. A mozirajongók biztosan értékelik, hogy a 6,5 colos kijelző ugyanolyan téglalap alakú, mint a vászon a multiplexben, és nincs rajta betüremkedés vagy kameralyuk.

Persze ez is trükkös dolog, mert az online tartalmak zöme 16:9-es formátumban készül, miközben a mobilok általában 18 vagy 19:9 képarányúak, vagyis kijelzőkön lévő lyuk vagy bevágás pont eltűnik az oldalsó fekete sávban, nem zavarják a mozizást. Az pedig a Sony 21:9-es kijelzőjére is igaz, hogy a 16:9-es videók lejátszásakor hatalmas feketeség uralja a videó mindkét oldalát.

Hogy ne csak a levegőbe vagdalózzunk, vonalzóval lemértük a megjelenő videók tényleges méretét az Xperia 1-en, és referenciaként egy Samsung Galaxy S10+ mobilt is mellétettünk. A Samsungon a Youtube hasznos képterülete 12,3×7,1 centi volt, míg az Xperia 1-en csupán 11,5×6,5 centiméteres.

Ez bő 14 százalékkal kisebb felület

Az LG G8S kijelzőjén 12,1×6,8 centit mértem, ami közelebb van a Samsungéhoz a hasonló képarány miatt.

Fotó: Németh Sz. Péter

Akadnak ugyan 21:9-es filmek az interneten, de a népszerű, nagy katalógussal rendelkező videóstreaming szolgáltatók nem ezekkel vannak tele. Hétköznapi felhasználóként az Xperia 1 kijelzőjét akkor tudjuk a legjobban kihasználni, amikor kevésbé számít a látvány, és álló mobilon nézünk videót. Eközben úgy tudunk dolgozni egy másik appban, hogy a billentyűzetnek is bőven marad hely. Ezen az egy területen az Xperia 1 valóban többet nyújt bármelyik riválisánál. Érdemes viszont a gyári Gboard billentyűzet helyett a kompaktabb Swiftkeyt használni.

A Sony két bekapcsológombot tett a telefon jobb oldalára, az egyik mechanikus, és hosszan nyomva kikapcsolja a telefont, a másik csak beléptetésre alkalmas, érintéssel működik, és ebben van elrejtve az ujjlenyomat-olvasó. Megmaradt a Sony-mobilokra jellemző exponálógomb a készülék jobb alsó sarkában, és a telefon már nem használható jackdugós fülessel, csak adapter közbeiktatásával.

Gyors felismerés

Az LG G8S ThinQ formája szokványosabb, még a jack aljzat is megvan a mobil alján. A bevágásos kijelző határozottan az iPhone X formatervét idézi a fentről betüremkedő, széles szenzorszigettel. Nagy helyet kapott a szelfikamera, mert a hagyományos lencse mellett van benne egy háromdimenziós time of flight (TOF) szenzor is az arcunk letapogatásához, ez kell az arcfelismerésre épülő beléptetéshez.

Ha ezt beállítottuk, nincs nagyon időnk elgondolkodni a PIN-kódon, villámgyorsan bejutunk a főmenübe.

Ugyanezt a kezünk leolvasásával is megtehetjük, a Hand ID nevű módszer a tenyér mintázata alapján azonosít minket, ami állítólag biztonságosabb, mint az ujjlenyomat. Az biztos, hogy kényelmesebb, hiszen a kijelző fölé sem kell hajolni, hogy belépjünk az asztalon heverő mobilba.

Még egy különleges képessége van a TOF-kamerának: kézmozdulatokkal tudjuk irányítani a mobilt. Amikor a szelfikamera elé helyezzük a kinyitott tenyerünket, aktiválódik az Air Motion funkció, a mozdulatainkkal elindíthatjuk az általunk kiválasztott médialejátszó alkalmazást. Ezt követően szintén a levegőben hadonászva tudjuk állítani a hangerőt, valamint megállítani és újra elindítani a zenét és a videót. Erről már a G8 tavaszi bejelentésén készítettünk egy videót.

Olyan, mintha varázsolnánk az új LG telefonnal

A hardvernek meghatározó eleme még a bal oldalon található extra gomb, közvetlenül a hangerőállító alatt, amivel a Google Assistant indítható el. Ez igazából fölöslegessé teszi a légies gesztusokat, hiszen pillanatok alatt szóbeli utasításokat adhatunk a telefonnak, és így nemcsak a hangerő állítható, az Assistant azt is megérti, hogy pontosan melyik dalt akarjuk hallani.

A kijelzők melletti káva és a telefon vastagsága feltűnő, a formatervezők kerülték a merész újításokat. A G8S ThinQ látványa nem igazán borzolja az érzékszerveinket, hasonló kijelző-fémkeret-üveglap szendviccsel a középkategóriában is találkozhatunk. Persze a hátlap közepén helyezett kamerák lekerekített kiugró szigetéből, valamint az alatta lévő ujjlenyomat-olvasóból rögtön tudni lehet, hogy egy LG-vel van dolgunk.

Egyenlő erővel

Nagyjából ugyanolyan fürgék az appok a két telefonon, hiszen az Xperia 1 és a G8S ThinQ ugyanarra a Qualcomm Snapdragon 855 rendszercsipre épül, amit 128 GB gyári tárterület és 6 GB RAM egészít ki. Mindkettőnek van 64 GB-os változata, és akár 1 TB kapacitású microSD kártyával bővíthetők, már ha nincs szükségünk második SIM-kártyára, mert a lapka annak a helyét foglalja el.

Árban viszont óriási az eltérés. A Sony 300 ezer forintot kér az Xperia 1-ért, miközben az LG G8S ThinQ csupán 155 ezer forint.

Hasonló alapképességek mellett nehezen magyarázható a Sony által kért óriási felár, ha a hétköznapi mobilozók szemszögéből nézzük a két eszközt. Ugyanakkor a profi kamerát igénylő felhasználóknak jól jöhetnek azok az egyedi multimédiás eszközök, amiket a csak japán gyártótól kapnak meg.

A számok is megmutatják a különbséget az Xperia 1 és a G8S ThinQ kamerái közt.

Sony Xperia 1 LG G8S ThinQ Kamera 1 12 megapixel, f/1.6, 26mm,

1.4µm pixelméret

prediktív duálpixel PDAF,

5-tengelyes optikai stabilizátor 12 megapixel, f/1.8, 27mm,

1.4µm pixelméret,

PDAF

optikai stabilizátor Kamera 2

telefotós 12 megapixel, f/2.4, 52mm,

1.0µm pixelméret,

predictive PDAF,

2x optikai zoom,

5-tengelyes optikai stabilizátor 12 megapixel, f/2.6, 49mm,

1.0µm pixelméret,

PDAF,

2x optical zoom Kamera 3

ultraszéles 12 megapixel, f/2.4, 16mm,

1.0µm pixelméret 13 megapixel, f/2.4, 14mm,

1.0µm pixelméret Hátlapi videó 2160p@24/30fps HDR,

1080p@60fps,

1080p@30fps (5-tengelyes stabi.), 1080p@960fps 2160p@30/60fps,

1080p@30/60fps,

1080p@240fps

sztereo 24bit/192kHz hangrögzítés Szelfikamera 8 MP, f/2.0, 24mm,

1.12µm pixelméret 8 MP, f/1.9, 26mm,

AF

1.12µm

TOF 3D kamera f/1.4 Szelfivideó 1080p@30fps (5-tengelyes stabi.) 1080p@60fps

Mint látható, a Sony többet nyújt azoknak, akik a környezetükről készítenek videókat, míg az LG profibb szelfiket kínál. A fentiekből azonban nem derül ki minden részlet arról, hogy a Sony Xperia 1 mégis mitől annyira profi.

Sőt, a hagyományos kamera app sem mutatja meg a Sony tudását, az itt kínált lehetőségek a gyártó korábbi készülékein is megvoltak. Választhatunk fotózást vagy videózást, beállíthatunk mesterséges mélységélességet, és meglepő módon a képarány csak 1:1, 4:3 vagy 16:9 lehet. A mód megadásánál indíthatunk kiemelkedően jó slo-mo felvételt, amikor a normális 1080p felbontású filmezés közben átmenetileg átállíthatjuk a felvételt 960 fps-re, hogy a másodperc törtrészéig szuperlassított mozgást rögzítsünk. Itt találjuk még az elhomályosított hátterű portré módot, a panoráma felvételt és a kiterjesztett valóság képhatásokat.

A profiknak szánt videózáshoz egy másik appot kell elővenni. A Cinema Pro zavarbaejtően összetett, és amikor először elindítottuk, borzasztóan kiégett kép fogadott minket.

Mindent kézzel kell beállítani

Átlagos felhasználóként kissé pepecselős, és ha csak nagyjából sejtjük, hogy miként kell feljavítani a képet, abból nehezen lesz jó eredmény. Állítható az ISO, a rekesz, ráhúzhatunk a képre szűrőket, kézzel fókuszálhatunk (akár forgatás közben is!), és itt már alapértelmezett a 21:9 képarány, 3840×1644 pixeles 4K felbontással. Nem ezzel készülnek majd a kedvenc kiscicás videóink, az biztos, mert a cica elszalad, mire mindent beálllítunk.

Teljesen érthető, ha a filmesek szűkebb közönségének bejön a Sony Xperia 1, hiszen kapnak egy kiváló appot, amivel egyszerűen készíthetnek próbafelvételeket, tesztelhetik a kiszemelt forgatási helyszínek 21:9-es megjelenését. Az appnak azonban megvannak a korlátai, és ebből sejthető, hogy a Sony nem a saját, Cine Alta márkanéven elérhető professzionális kameráinak állított olcsóbb versenytársat. Az Xperia 1 csak egy kiegészítő, ami mindig kéznél van.

Hiányzik például, hogy a színhőmérsékletet Kelvinben meg lehessen adni, és ha elkezdünk egy projektet, akkor annak az összes felvételét ugyanabban a kiválasztott, előre definiált színprofilban kell leforgatni. Csupán kétféle sebesség elérhető (23,98 vagy 29,97 fps), és nem jár a telefonhoz olyan asztali szoftver, amivel utómunkázni lehetne a videókat, ennek a beszerzését a vevőre bízzák. A mobilra települő Movie Creator nem érzékeli és nem kezeli a Cinema Pro felvételeit.

A Sony Xperia 1 egyébként elég jó fotókat és videókat készít, gazdag színekkel, remek fényérzékenységgel, de a fókuszálással időnként megküzd. Külön éjszakai mód nélkül is megoldja, hogy jók legyenek az esti felvételeink, de ebben még mindig a Huawei P30 Pro a legjobb. Szelfiben nem túl erős, a szimulált mélységélességen még van mit csiszolni.

Önfényezés és intellgiencia

A fentiekhez képest azt LG kamerája faék egyszerű. Az ára és a kamera tudása ugyanabba az irányba mutat: ezt a telefont nem a profi képalkotóknak, hanem az instagramozók széles tömegének rakták össze. Jó a képek minősége, a színek a valóságot tükrözik, kiegyensúlyozottak a fotók. Széles látószögű lencse használatakor alig észlelhető torzítás, erre úgy látszik kimondottan odafigyeltek az LG mérnökei.

Egyetlen appban megtalálunk mindent, a legegyszerűbb automatikus fotózástól a manuális módig. A mesterséges intelligenciás AI CAM kicsit túltolja az élességet és a színeket, leginkább éjszaka érdemes elővenni.

A legtöbbet a már említett TOF-kamerából lehet kihozni, ezt használja a Stúdió és Portré mód. Az utóbbi az, amellyel az iPhone X-en megismert elfeketített hátteret tehetünk a képeinkre, hogy nagyon komoly profilképeket alkossunk. Ugyanitt találjuk meg a szimulált fényeket, amelyekkel az arcunkat úgy világíthatjuk meg, mintha kisebb stúdiólámpákkal játszanánk. A mélységélesség szimulációját, az arcunk körüli terület elhomályosítását is az átlagnál sokkal jobban megoldja az LG G8S. Hiába, a 3D TOF-kamera kiválóan letapogatja a tárgyakat és a körülöttük lévő teret.

Rendszerbe szedve

A Sony rendszere gyorsan kiismerhető és egyszerű, a klasszikus háromgombos navigációs sáv helyett az Android 9 egyetlen gombos megoldását is választhatjuk. Az egész felület jobban igazodik az Android gyári beállításaihoz, mint bármikor eddig a Sonynál. A felületet kiegészítették egy-két saját megoldással is, ám ezek inkább kiegészítő opciók, az alapélményen nem változtatnak.

Fotó: Németh Sz. Péter

A Side Sense nevű gyorsindító menüvel, ami ennél a méretnél kifejezetten hasznos. A kijelző oldalának megérintésével tudjuk előhívni, itt találjuk meg a gyakran használt appokat. Innen egy gombnyomással továbbléphetünk osztott nézetbe, és ilyenkor elég rábökni a gyorsmenün a két kiválasztott app ikonjára - nagyon gyors és praktikus módszer. A Side Sense segítségével átválthatunk egykezes módba, vagy egy gombnyomással lehúzhatjuk az értesítési menüt, szóval nem kell a kijelző gyakorlatilag elérhetetlen teteje felé nyújtózkodni az ujjunkkal.

Játékmód sok más gyártónál is megtalálható, és a Sony többféle lehetőséget is tartogat a gémereknek. Választható hosszú üzemmód, amikor korlátozzák a játékokban az fps-t, vagy ráhajthatunk a maximális teljesítményre. Kikapcsolhatjuk az értesítéseket, és videót készíthetünk a játékmeneteinkről - sajnos csak utólag feltölthetőt, az élő közvetítés kimaradt.

Az Xperia 1 átlagos használattal kibír egy napot aksiról, de a méretéhez képest kevésnek tűnik a 3330 mAh-s kapacitás, és aki sokat forgatna vele, annak a nap vége előtt szüksége lesz egy konnektorra.

Az LG nem igazodik a Google által diktált Android-élményhez, annál jobban ragaszkodik a G-sorozat elindítása óta finomított saját megoldásához, ami nagyon személyre szabhatóvá teszi a rendszert.

A főmenüt négyféleképpen állíthatjuk be, amiben benne van egy egyszerűsített, nagy betűméretes nézet. Mi dönthetjük el, hogy a lefelé suhintás előhozza-e a keresőt, és külön gomb mögött legyen az összes alkalmazás menüje, vagy felfelé suhintva jelenjen meg. A bal oldali kezdőképernyőn lehet a Google hírcsatornája vagy az LG saját összefoglaló oldala, és itt is választhatunk, hogy a klasszikus három gombbal akarunk-e navigálni, vagy inkább az Android 9 egyetlen gombjával és gesztusokkal.

A LG legjobb saját megoldása a kontextusfüggő beállítás, ami igencsak hasonlít a Samsung Galaxy S10-ben bevezetett Bixby-rutinokra, csak kevésbé kifinomult. Ezzel el tudunk menteni átmeneti parkolóhelyeket, valamint előre meghatározhatjuk, hogy bizonyos ismert helyeken és időpontokban (munkahelyen vagy otthon), illetve bizonyos bluetooth eszközök csatlakozásakor milyen hangprofil legyen beállítva, mely appok induljanak el automatikusan. A Samsung Bixby jóval nagyobb szabadságot ad a körülmények definiálásába és a lehetséges utasítások végrehajtásában, de az LG jól érzi az irányt, ezek (az if-then programozási ciklusok) nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a telefonok mindig az aktuális igényeinkhez igazodjanak.

Az LG G8S ThinQ a 3550 mAh-s aksijával jól teljesít, egy napi használat simán benne van.

Pusztán a hardver alapján az LG és a Sony is ott lehetne az eladási listák élén ezekkel a telefonokkal, de nem biztos, hogy érdemes beszállni a globális marketinges háborúba. A vevőknek pedig az is pont elég, hogy megbízható telefonokat raknak össze, vízálló burkolattal, gyorstöltővel, az idei legerősebb processzorral, elég jó kamerákkal, de mindkét esetben vannak kisebb-nagyobb kompromisszumok. A Sony Xperia 1 elsősorban a szórakoztatásban, a tartalomfogyasztásban és a videózásban remekel, és aki ezt választja, biztosan hamar megtanulja kezelni a Cinema Pro appot. Az LG G8S ThinQ az jobban sikerült iPhone X hasonmások sorát gyarapítja, egy remekül személyre szabható, kiforrott Android rendszerrel.