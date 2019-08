Agresszívabb pókokat hozhat a klímaváltozás

Van pár kellemetlen következménye a globális felmelegedésnek, és az agresszívabb pókok senkinek sem hiányoztak erről a terjedelmes listáról. Egy tanulmány szerint a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló hurrikánok hathatnak úgy a pókok evolúciójára, hogy az agresszívabb kolóniák lesznek többségben.

Kanadai és amerikai kutatók a Kaliforniai Egyetemen dolgozó Alexander Little vezetésével vizsgálták az Anelosimus studiosus pókfaj viselkedését eltérő környezeti hatások alatt, és a héten publikálták az erről szóló tanulmányukat a Nature Ecology and Evolution című tudományos lapban.

A társas életmódot folytató, patakok és folyók közelében élő pókfaj kolóniákban él, és ezek közt vannak békésebbek és agresszívebbek, többnyire attól függően, hogy milyen tápanyagforrásokhoz férnek hozzá.

A kutatók feltételezése az volt, hogy a pókok élőhelyét is megváltoztató viharok a kolóniák viselkedésére is hatással lehetnek, ezért megnézték az agresszivitásuk mértékét a viharok előtt és után. Kontrollcsoportként olyan kolóniákat is felmértek, amelyeket nem ért vihar. Papírfecnivel és elektromos fogkefével rezgették meg a pókok hálóját, és az erre adott reakció alapján állapították meg az agresszivitásukat.

A megfigyelések egyik eredménye az volt, hogy a vihar sújtotta kolóniákban több petét raktak a pókok, és több utód élte túl az évet, mint ahol nem csapott le hurrikán. A vihart túlélő pókok a betolakodókra is támadóbban reagáltak.

Ma még csak találgatnak a kutatók, hogy pontosan mi váltja ki a pókok agresszívabb viselkedését. Lehet, hogy a vihar miatt kevesebb tápanyaghoz jutnak, és minden lehetőséget igyekeznek kihasználni, de az is előfordulhat, hogy csupán a viharban megcsappant létszámot próbálják ellensúlyozni a támadóbb viselkedéssel.

(Nature, Gizmodo)