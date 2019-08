Ezen a térképen élőben követhetők az amazonasi erdőtüzek

Egy közel valós időben frissülő térképen bárki figyelemmel követheti az Amazonas erdőiben keletkező tüzeket – írja a Fast Company.

Egyre súlyosabb válságot okoznak az amazonasi esőerdők sűrű erdőtüzei Brazíliában. A helyi űrkutatási hivatal (INPE) adatai szerint 84 százalékkal több az erdőtűz, mint az előző év hasonló időszakában: januártól augusztusig 72 ezer tüzet észleltek, és egyedül csütörtök óta 9500 helyen csaptak fel a lángok az Amazonasnál. Az INPE szerint tavaly csupán 40 ezer tűz volt ebben az időszakban. Az eddigi legrosszabb év 2016 volt 68 ezer tűzesettel. A tüzek és az azokból keletkező füst még a 2700 kilométerrel arrébb fekvő Sao Paolóban is szmogot és áramkimaradást okoztak.

A Global Forest Watch nevű erdőfigyelő környezetvédő szervezet térképe 12 óránként frissül. A térkép a NASA hőmérsékleti és fényességbeli változásait figyelő műholdjainak adatait futtatja át egy algoritmuson, hogy megállapítsa, a változásokat tüzek okozzák-e. (A térképen látható pöttyök hivatalosan tűriasztások, nem tűzesetek, mert az nem minden esetben dönthető el a feldolgozott adatok alapján, hogy különálló tűzről vagy egy nagyobb tűz részéről van-e szó.)

A térképnek elérhető egy fizetős verziója is, amely az erdőirtásokat is monitorozza, és az Amazonasból származó alapanyagokat felhasználó cégeknek küld értesítéseket a beszállítóik elhelyezkedése alapján, ha őket is érintő eseményt észlel. Ez alapján a cégek láthatják, ha a beszállítóik erdőirtásban érintettek, és eldönthetik, hogy folytatják-e velük az együttműködést, illetve kérik-e tőlük a környezetromboló gyakorlatuk megváltoztatását. Az erdőtüzek jelentős részét például maguk a helyi földművelők gyújtják, hogy művelhető területhez jussanak, mivel az új brazil központi kormányzat nem érvényesíti az erdővédelmi törvényeket, így a gazdáknak nem kell retorzióktól tartaniuk.

Jair Bolsonarót, az ország szélsőjobboldali elnökét környezetvédők hosszú ideje azzal vádolják, hogy bátorítja a farmereket az amazonasi őserdő kivágására, amely hárommillió fajnak és millió őslakosnak az otthona. Bolsonaro alig pár hete menesztette az űrhivatal vezetőjét, miután az INPE műholdas adatok alapján közleményt adott ki arról, hogy idén 88 százalékkal erősödött az esőerdő irtása az ország területén. Bolsonaro az erdőtüzekért a civil szervezeteket okolja.

Az elmúlt hetekben Németország és Norvégia is felfüggesztette a Brazíliának nyújtott milliárdot támogatását, amellyel az őserdők megmentését segítették, mert nem látták biztosítottnak a céljaik megvalósulását.