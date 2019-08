A világ legnagyobb villáma hosszabb volt, mint egész Magyarország széltében

Egy amerikai kutató korábbi villámlásokat rögzítő mérésekben vett észre eddig feldolgozatlan adatokat, amelyek alapján két rekordot is felállított: azonosította a ma ismert leghosszabb, illetve a legtovább tartó villámot – írja a National Geographic.

Michael Peterson a Los Alamos-i Nemzeti Könyvtár adataiban kutakodott, a manuálisan szinte kezelhetetlen mennyiségű adat feldolgozásához pedig a saját fejlesztésű automatizált rendszerét használta. A módszerét és az eredményeit a Journal of Geophysical Research Atmospheres nevű szaklapban mutatta be. A látványos felfedezések nemcsak a rendszere hatékonyságát igazolják, hanem az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legújabb időjárásfigyelő műholdjai, a GOES-16 és a GOES-17 érzékenységét is.

Peterson legérdekesebb eredményei:

A ma ismert leghosszabb villám Brazília fölött nyúlt el, ez 673 kilométeres volt. Csak hogy érzékeltessük a villám elképesztő méretét: ez a hossz nagyjából annyi, mint a Budapest-Bologna vagy a Budapest-Tirana távolság.

Az időben legtovább nyúló villám pedig 13,5 másodpercen át világította meg az eget, ezt az Egyesült Államok középső területén figyelték meg.

Egy harmadik, az USA déli részén azonosított villám 115 ezer négyzetkilométerre terjedt ki, ami nagyobb, mint Bulgária teljes területe – itt azért nem lehet rekordról beszélni, mert a villámok területi kiterjedéséről nem vezetnek hivatalos adatokat.

Ezek a villámok nem a leggyakrabban látott, vertikális kiterjedésű változatok, hanem az úgynevezett pókvillámok, amelyek jellemzően komplex viharrendszerek vonzáskörzetében alakulnak ki, és horizontálisan is terjednek a felhőkön keresztül.

