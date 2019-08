A BBC egy Beepnek elnevezett új, hangvezérelt asszisztenst fejleszt, ami az Amazon Alexa riválisa lehet, különösen az Egyesült Királyságban. Ugyanis, ellentétben a legtöbb amerikai hangfelismerővel, érteni fogja a brit angolt is (hogy a brit vagy az amerikai angol számít-e akcentusnak, az érdekes kérdés, itt írtunk róla bővebben). A BBC jelenleg országszerte rögzíti a különböző tájegységekre jellemző akcentusokkal beszélő dolgozóinak hangját. Így hozzák létre azt az adatbázist, ami alapján a szoftver a tervek szerint megbízhatóan fogja érteni a brit akcentusokat, írja a Guardian.

A szigetországban jelenleg a háztartások ötödében használnak hangvezérelt asszisztenseket (összehasonlításképp: az USA-ban a háztartások 24, Hollandiában pedig a háztartások durván 6 százaléka használ ilyen technológiát). Ráadásul ez az arány gyorsan növekszik, ezért az erős brit akcentusok megértése nem tűnik marginális problémának.

A BBC tájékoztatása szerint az asszisztenst jövőre dobják piacra.

A Beep jelenleg azzal a céllal készül, hogy a BBC tartalmainak elérését, illetve interaktívabbá válását segítse. A brit közszolgálati műsorszolgáltató egyelőre nem tervezi, hogy az Amazon Echohoz, vagy a Google Home-hoz hasonlóan önálló eszközt is piacra dob. A szoftver a BBC honlapjába, illetve a szolgáltató különböző okostévéken és az iPlayeren elérhető alkalmazásaiba fog beépülni.

A BBC asszisztense tehát nem próbálja meg felkínálni a legnagyobb kereskedelmi versenytársai által kínált összes funkciót. (Ez a döntés amúgy aligha meglepő, figyelembe véve, hogy a Beepen egy viszonylag kicsi fejlesztőcsapat dolgozik, az erőforrásaik pedig meg sem közelítik azt, amivel mondjuk a Google-nél, vagy az Amazonnál dolgozhatnak a fejlesztők.)

A Beep (ami angolul a sípolásra, pittyegésre utaló hangutánzó szó) eredetileg csak a munkacíme volt a projektnek. Úgy tűnik azonban, hogy a fejlesztők megszerették, ugyanis amellett, hogy megtartották az elnevezést, a Beep a hívószóként is funkcionál majd.

A BBC jelenleg is használ hangvezérlést, most más asszisztensekkel működik együtt, de a jövőben egyre inkább arra fogja ösztönözni a felhasználókat, hogy a műsorszolgáltató saját fejlesztésű szoftverét használják inkább. Részben azért, hogy több adatot gyűjthessen, ezzel is segítve a Beep fejlesztőinek munkáját. Augusztus végétől például már nem lesznek elérhetőek a BBC rádióállomásai a Amazon Alexa által használt népszerű TuneIn rádióalkalmazásban.

Bár a BBC is bevallottan gyűjti az adatokat a felhasználóiról (elvileg azért, hogy jobban megértse a tartalomfogyasztási szokásokat), azt mondják, a nagyközönség a kereskedelmi cégek által fejlesztett asszisztensek adatvédelmi problémái miatt aggódik, okkal.

A hangvezérelt asszisztensek piacán jelenleg nagy mozgások vannak, egyre többen vesznek ilyesmit, a kínai gyártók pedig egyre meghatározóbb szerephez jutnak. Az Amazon még mindig piacvezető, de a kínai keresőóriás Baidu például gigantikusan fejlődik: annak ellenére, hogy kizárólag Kínában kaphatók a termékei, globális szinten is megelőzte a Google-t a piaci részesedés és a eladásszámok alapján. Erre a piacra próbál meg most betörni a BBC a Beeppel.