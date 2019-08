A tökéletes iskolatáska nyomában

Nyakunkon az iskolakezdés, lassan már azok is beszerzik a szükséges tanszereket, akik mindig arra hajtanak, hogy augusztus legvégén a boltok őrült akciókba fognak, hogy kiszórják a rajtuk maradt árukészletet. A füzetek és zsírkréták megvásárlása még talán az iskola első napjaiba is belefér, de van valami, ami nélkül egészen biztos, hogy nem lehet elindulni, ez pedig az iskolatáska.

Arról már írtunk, hogy mi kerül olyan sokba egy iskolatáskán, hogy a pár ezer forintos gagyitól indulva a határ a csillagos ég; azt nagyjából ma is kimondhatjuk, hogy egy jó minőségű és divatos iskolatáskára minimum 20 ezer forintot kell szánnia a szülőnek. De még így sem mindegy, hogy milyen táskát vesz a gyereknek, ha azt szeretné, hogy ebből később se legyen problémája.

Milyen legyen az iskolatáska?

Alapszabály, hogy az oldaltáska nem ajánlott, és semmi olyan, ami egy irányba húzza a gerincet. De ha kétoldalas a pántja, akkor is fontos a gyerek lelkére kötni, hogy ne hordja féloldalasan, mert lehet bármennyire szuper a táska, ha rosszul hordja, nem ér semmit.

A klasszikus iskolatáskák között érdemes olyat keresni, amin sok a zseb és a különféle rekeszek, így egyszerűbb elkerülni, hogy a banánt összenyomja valamelyik könyv, vagy külön lehet tárolni a temperákat a füzetektől.

A kisiskolások szeretik a gurulós hátizsákot, bár a felsősöknél már nem igazán számít menőnek – mindenesetre a szakorvos szerint jó alternatíva lehet, mert mindenképpen tehermentesíti a gerincet, és az igazából mindegy, hogy ezt melyik kezével húzza a gyerek. Vásárláskor ennél érdemes odafigyelni arra, hogy még így is könnyű legyen, hiszen a gazdájának azért fel kell venni például a lépcsőn. Jó megnézni akár a boltban is, hogy milyen a kiegyensúlyozottsága, azaz ha belekerülnek a könyvek, mennyire egyszerű húzni, hogyan lehet vele manőverezni, vagy esetleg kifordul ide-oda, mint egy rossz bőrönd. És persze azt, hogy mennyire strapabíró a kereke.

Az ideális iskolatáskának a háti szakasza és a vállpántja is párnázott, legyen könnyű, légáteresztő, ergonomikus. A vállpánt minél szélesebb legyen, és állítható, keressünk olyan táskát, aminek derékpántja is van, mert ez is segíti a gerincet terhelő súlyok eloszlását. Mindez azért fontos, mert a célunk az, hogy a fejlődő gerinc terhelését csökkentsük. Szerencsére ezekre a kritériumokra egyre inkább figyelnek a gyártók is

– foglalta össze kérdésünkre dr. Moravcsik Bence Balázs gerincgyógyász a legfontosabb táskavásárlási kritériumokat ortopédszakorvos-szemmel.

Érdemes megvizsgálni vásárláskor, hogy milyen anyagból van a kiszemelt, ugyanis az iskolatáskák élete nem a megbecsülésről és az odafigyelésről szól, ezért fontos, hogy bírják a strapát, és viszonylag nehezen koszolódjanak. Mindenképpen nagyon erős, sokat bíró cipzáras verziót érdemes választani, amin két cipzárfej is van a könnyebb nyithatóság érdekében.

Mi az ideális magasság?

Gyakori látvány, hogy vagy túl magasan, szinte már a nyakmagasságban, vagy túl alacsonyan, a combját verdesve hordja a gyerek a táskát, nem meglepő módon egyik sem ideális. „A vállvonalak és a lapocka, csípőlapát között legyen a táska. A háti szakaszhoz jól kell illeszkednie, rendesen fel kell rá feküdnie. Ebben segítenek a széles vállpántok, és azok a táskák, ahol a derékszakaszon is rögzíteni lehet a táskát övszerűen, csattal, mert ez is segíti az illeszkedést, és így a súlyok eloszlását” – mondja a szakember.

Nagyon nem mindegy, hogy mennyi súlyt cipel a gyerek.

Az alapszabály az, hogy a táska ne legyen nehezebb a testsúly 10 százalékánál. Ezt persze megpakolva kell érteni, ami egy átlagos 6-7 éves esetében úgy 3 kilót jelent. Ezzel megegyezik az a minisztériumi ajánlás is, amely szerint az alsó tagozatos gyerekek 3 kilónál nehezebb táskát ne cipeljenek. Ebbe persze a tanszerek mellett bele kell számolni a kajásdobozt, a sportfelszerelést és még a vizespalackot is. A szakorvos szerint fontos, hogy segítsünk a gyereknek, és vegyük át tőle a nehéz táskát, illetve ami nem szükséges, azt nem kell feltétlenül mindennap hazavinni – az ideális az, ha ott tudja hagyni az iskolában, és csak a legszükségesebbek kerülnek be a táskába. Fontos, hogy a lehető leginkább rövidítsük le azt az időszakot, amit a gyerek az iskolatáska cipelésével tölt.

Gyakran előfordul, hogy valaki kénytelen pluszban még egy táskát vinni magával, például a felszerelését testnevelésórára. Az alapvélekedés szerint jobb, ha ezt is a táskába pakolja, de akkor sincs gond, ha külön a kezében viszi egy másik táskában.

Bezzeg a mi időnkben!

Lehet azt mondani, hogy mi is kibírtuk a megpakolt táska cipelését autó nélkül is, de attól még egy gyerek fejlődésben lévő gerincének nem tesz jót, ha túlterhelik. Erre a legjobb bizonyíték a felnőttkori gyakori hátfájás.

Egyre komfortosabb az életünk, a gyerekek edzettségi állapota romlik, a mobiltelefonozással és számítógépezéssel együtt járó sok ülés miatt, és mert kevesebbet mozognak kint, egyre görnyedtebbek, ez pedig hátrányosan hat a gerincfejlődésükre

– mondja az orvos, és azt is érdemes megjegyezni, hogy mindez nem attól lesz majd jobb, ha hirtelen nehéz dolgokat kezd cipelni a gyerek. Ha a szülő azt látja, hogy a gyerek kompenzál, amikor rákerül a táska, azaz vagy túlságosan előre dől, vagy hátra, akkor szóljon rá, állítsa be a helyes tartást, és ami a legfontosabb: segítsünk neki.

A szülőknek és később a diákoknak is érdemes odafigyelni, hogyan pakolják be a táskát, mert ez sem mindegy. A törzshöz közel, a háti merevített szakaszhoz legközelebb kerüljenek a nehezebb tankönyvek, a könnyűek pedig inkább a táska elejéhez.

Asztalok és székek

A gerincnek nemcsak az iskolatáska, de az asztal felett görnyedés is nagy ellensége, így érdemes arra is odafigyelni, hogy azt hogyan kell beállítani. Érdemes állítható magasságú asztalt és széket vásárolni, ami együtt nőhet a gyerekkel, és nem kell néhány év múlva kicserélni. Az aranyszabály az, hogy a talpak mindig érjenek le a talajra, úgy, hogy nagyjából 90-100 fokot zárnak be a térdek. A széknek legyen háttámlája, hogy ha elfárad, hátra tudjon dőlni. Az asztal ideális magasságát pedig úgy kell belőni, hogy amikor ráteszi az alkarját, a könyöke is 90 fokban legyen behajlítva

De Nem csak a kisiskolásokra kell figyelni.

14 éves korig ajánlott inkább a praktikusságot és a kényelmességet szem előtt tartani, mint hogy a legutolsó divatnak pontosan megfeleljen a táska, mert ekkor még a gerinc is fejlődésben van.

Nagyon fontos, hogy a szülő rendszeresen figyelje, hogyan tartja magát a gyerek, és ha valami rendellenességet lát, nem szimmetrikus a gyerek háta, feljebb van az egyik lapocka vagy a válla, nyaki fájdalmakra vagy fejfájásra panaszkodik, mindenképpen vigye el ortopéd szakorvoshoz.

(Borítókép: Alexander Ryumin / Getty Images)