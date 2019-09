Az agyhalott anya mozgásának imitálásával segítették egy baba méhen belüli fejlődését

Az agyhalott anya mozgásának imitálásával, például lábai mozgatásával is stimulálták a baba fejlődését, számolt be a Brnói Egyetemi Kórház hétfői sajtótájékoztatóján az augusztus közepén nyilvánosságra hozott, rekordnak számító csehországi eset részleteiről, számol be az MTI.

Egy 27 éves fiatal nőt június elején nyilvánítottak agyhalottnak azután, hogy agyvérzést szenvedett, amikor nagyjából félidős várandós volt. Ezután rekordhosszúságú ideig, 117 napon át életben tartották a család együttműködésével, hogy lehetővé tegyék magzata fejlődését és megszületését. Az Eliska nevű kislány végül 2,1 kilogrammal, 42 centiméterrel jött világra császármetszés révén, amikor az anya 34 hetes várandós volt. Az orvosok kiemelték, hogy a baba és az anya testének mérhetetlen erejére volt szükség ahhoz, hogy sikerüljön megmenteni Eliskát.

Világszerte mindössze húsz hasonló eset ismert, de ezek közül azért emelkedik ki a brnói történet, mert valószínűleg ez a leghosszabb ideig, mesterségesen fenntartott terhesség agyhalott anya esetében.

A nőgyógyászi konzílium június 24-én a vizsgálatok alapján úgy találta, hogy a magzat súlya elérte a 980 grammot, és így jó esély van a megfelelő fejlődésére, ezért döntöttek a különleges kezelés mellett. Az agyhalál beállta után az orvosok stabilizálták az anya alapvető testfunkcióit, gondoskodtak a szív, a tüdő és a vese működéséről, a fertőzések legyőzéséről és a tápanyag biztosításáról olyan módon, amely legjobban támogatja a baba fejlődését – a magzatot eleinte hetente, később naponta vizsgálták ultrahanggal. Eközben a normál terhesség körülményeit is szimulálták, például mozgatták az anya lábait, hogy a sétálás mozgásait imitálják.

„A kisbaba nagymamája tündérmeséket olvasott fel a magzatnak a terhesség teljes ideje alatt” - mondta el Roman Gal az aneszteziológiai, életmentő és intenzív ellátást biztosító klinika vezetője. Emellett a családtagok és az ápolónők is folyamatosan beszéltek a magzathoz.

A baba végül augusztus 15-én jött világra császármetszéssel, az eredetileg tervezett időponthoz képet néhány hát késéssel – ez a plusz idő kifejezetten előnyös volt a születendő csecsemő fejlődése szempontjából. A születés késleltetésében a döntő tényező az volt, hogy ezalatt a baba súlya növekedhetett, valamint így tüdeje is képes volt már az önálló működésre.

Eliska megszületése után az anyát életben tartó berendezéseket leállították férje és családtagjai jelenlétében.