A Dorian kipusztíthatott egy ritka madárfajt

A Bahamák fölött dühöngő, jelenleg az Egyesült Államok felé tartó Dorian hurrikán elég nagy pusztítást hagyott maga után, a trópusi vihar eddig legalább hét emberéletet követelt és 13 ezer otthont tett lakhatatlanná. Környezetvédők szerint pedig a karibi szigetek egyedülálló állatvilágát is megtépázta a vihar, sőt, egy már eddig is veszélyeztetett madárfaj ki is hallhatott a vihar miatt - írja a Gizmodo.

A kérdéses faj a bahamai csuszka, amely a szigetek fenyőerdeiben él, vagy élt. Ezek az élőhelyek eddig is veszélyben voltak, a folyamatos fakivágások és korábbi viharok miatt egyre kisebb területet borítanak a karibi fenyők. Emiatt pedig már eddig is nagyon veszélyeztetettnek számítottak a kicsi madarak, amelyekből egy 2007-es felmérés szerint már csak 23 egyed élt,

egy 2018-as felmérés pedig már csak két csuszkát talált a szigeteken.

Környezetvédők szerint pedig a Dorian megadhatta a fajnak a kegyelemlövést, a heves szél könnyen végezhetett a madarakkal, a viharok miatt az erdőket elárasztó sós víz pedig tovább írtja a fenyőfákat.