419 millió Facebook-felhasználó telefonszáma szivárgott ki

Egy most felfedezett szerveren 419 millió Facebook-fiókhoz kötött telefonszámot tartalmazó adatbázist tároltak nyilvánosan hozzáférhető módon. A telefonszámok között 133 millió amerikai, 18 millió brit és 50 millió vietnámi volt.

Az adatbázisok rekordjai tipikusan a felhasználók Facebook-azonosító számát és a fiókjukhoz tartozó telefonszámukat tartalmazzák, de vannak olyanok is, amelyekben a név, a lakhely és a nem is megtalálható. A TechCrunch ellenőrzött több rekordot is, és hitelesnek bizonyultak.

Közöttük számos ismert ember telefonszáma is megtalálható volt.

Ha megszerzik valaki telefonszámát, a csalók képesek lehetnek a saját telefonjukhoz rendelni a számot. Ily módon resetelhetik a legtöbb online szolgáltatás jelszavát a valós felhasználó helyébe lépve, hiszen elfelejtett jelszó esetén sokszor a telefonszámra küldik a fiók feloldáshoz szükséges kódot.

Az adatbázis felfedező kiberbiztonsági kutató nem tudta kideríteni, hogy ki tette azt fel nyilvánosan a netre. Amikor kapcsolatba léptek a tárhelyszolgáltatóval,

az adatbázis hirtelen elérhetetlenné vált.

A Facebook szóvivője szerint az adatokat azelőtt gyűjthették, mielőtt a Facebook elérhetetlenné tette a fiókokhoz tartozó telefonszámokat. Tavalyig technikailag lehetséges volt, hogy más felhasználókra keressünk rá a Facebookon telefonszámuk alapján.