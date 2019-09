Elon Musk egy szoftverhibát okol azért, hogy műholdja majdnem karambolozott

A napokban számoltunk be arról, hogy a SpaceX egyik kis méretű műholdja - amely az Elon Musk által ígért, űrből internetet szolgáltató sok ezernyi szatellit egyik első példányaként kering a Föld körül - majdnem összeütközött az Európai Űrügynökség Föld-vizsgáló műholdjával. Az ESA mérnökeinek szinte az utolsó pillanatba kellett vész-kitérőmanővert programozniuk, hogy elkerüljék az összeütközést. Ez a két űreszköz pusztulása mellett egy rendkívül veszélyes törmelékfelhőt is létrehozott volna.

A dolog annál is inkább kellemetlen Musk űrhajózási cége számára, mert amikor májusban felbocsátottak hatvanat a majdani internetszolgáltató szatellitek közül, azt ígérték, hogy vezérlő algoritmusaik automatikusan észlelni fogják a fenyegető ütközéseket, és maguktól megteszik a szükséges lépéseket a karambol megelőzése érdekében.

Ehhez képest a mostani veszélyhelyzetről fogalmuk sem volt.

Jelenleg nem léteznek olyan törvények, amelyek a nemzetközi jogban is szabályoznák a műholdak feljuttatását és üzemeltetését. Csakhogy, ahogy egyre többen lesznek, együttműködés és szabályozás híján az ütközések elkerülhetetlenek lesznek. A gyakorlat szerint az amerikai légierő monitorozza a Föld körül keringő objektumokat, az adatokat megosztja az üzemeltetőkkel. Emellett ők is megosztják egymás között eszközeik pozícióit.

A SpaceX és az ESA műholdjai lehetséges szeptember 2-i ütközése először augusztus 28-án vált ismertté a szakemberek számára. Akkor a karambol esélyét 1:50 ezerhez becsülték. a konszenzus szerint csak 1:10 ezer esély fölött szükséges beavatkozni, így akkor - a SpaceX állítása szerint - minden érintett fél egyetértett abban, hogy egyelőre nincs ok a cselekvésre.

Fotó: SpaceX A SpaceX Starlink műholdrendszerének egyik darabja

De a helyzet gyorsan romlott, és szeptember 1-én már 1:1000-nek mutatkozott az ütközés esélye. Ennek hatására döntött az ESA a saját műholdjának nagyobb magasságba emeléséről. A SpaceX viszont ekkor már nem működött közre a probléma megoldásában. A cég állítása szerint szoftverhiba miatt azi operátoraik már

nem értesültek az ütközési kockázat drasztikus emelkedéséről.

Még ha elfogadjuk is azt, hogy hiba csúszott a kommunikációba, még mindig ott a kérdés, hogy miért nem csinált semmit a Musk által ígért automatikus ütközéselkerülő rendszer. A tulajdonos tavasszal azt mondta, hogy a karambolokat a SpaceX rendszere külső segítség nélkül - sőt emberi beavatkozás nélkül is - ki tudja küszöbölni. Ezt már akkor is furcsállta a konkurencia, mondván, ehhez a légierő és az egymáshoz közelítő két műhold üzemeltetőjének együttműködésére van szükség.

Most, hogy egy valós veszélyhelyzetben a SpaceX rendszerei látszólag semmit sem reagáltak, megkérdőjeleződik, hogy az intelligens rendszer, amivel Musk kérkedett,

működőképes-e, létezik-e egyáltalán.

(Quartz)