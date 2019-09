Ezt neked hajlítható kijelző?!

Könnyen felmerülhet a belini IFA-n látottak alapján, hogy a Samsung és az LG mérnökei túl sokszor járnak ugyanazokba a kocsmákba, miután mindkét dél-koreai vállalatnál előkerült a kiállítás bemutatóján két tök ugyanolyannak tűnő ruharázogató luxusszekrény, amely a mosógépben nem mosható ruhákat frissíti fel, tisztítja meg gőzzel, vagy igény esetén élvasalja a nadrágot. Az LG-nél viszont az is kiderült, hogy a kisebb méretű berendezésük nemsokára otthon is kapható lesz, nagyjából 600 ezer forintért, csak hogy ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez tényleg luxuseszköz. Oké, végül is ezt öltönyökhöz és kiskosztümökhöz találták ki, nem tréningnadrágokhoz.

De még egy ilyen elektromos gardróbnak is meglepő fejlődés előtt áll: a későbbiekben elég lesz behelyezni egy kamerás eszközt, amely felismeri a gépbe beakasztott zakó anyagát, és megkérdezi a rendszer, hogy akkor ezt a finom szövésű gyapjú zakót ugyanazzal a beállítással szeretnénk-e kitisztítani, mint legutóbb?

Bár a mesterséges intelligenciás fejlesztések terén most a hangvezérlés kapja a főszerepet a fogyasztói elektronikában, Dr. I.P. Park, az LG globális műszaki vezérigazgató-helyettese (CTO) szerint a vizuális feldolgozás legalább ennyire fontos. Már arra is van tervük, hogy a zakófelismerést miként tudják fokozni: a ThinQ Fit nevű kamerás okostükör nemcsak a rajtunk lévő ruhákat ismeri fel, hanem azt is pontosan meg tudja állapítani, hogy alatta milyen a testalkatunk. Nem lát be szó szerint a ruha alá, szóval ez nem egy otthonokba szánt röntgengép, de így is jó becslést tud készíteni, és elkészíti a hiteles avatárunkat, és nekiláthatunk átöltöztetni magunkat.

Az avatárunkra aggatott virtuális ruhákat olyan életszerűen készítették el, hogy amikor az érintőkijelzőn végighúzzuk az ujjunkat, a rajzolt ruha úgy gyűrődik, mintha tényleg végigsimítottuk volna, így könnyebb elképzelni, hogy milyen lesz a kiválasztott pulcsi a valóságban. Még egy hőtérképet is mutatnak arról, hogy ha nem az általuk javasolt méretet választjuk, akkor az hol fog majd szorítani.

A céljuk az, hogy a virtuális modellt csak időnként kelljen elkészíteni, mondjuk ha érzünk magunkon némi változást, de amúgy majd az 5G segítségével bárhová magunkkal vihessük a telefonunkon, hogy könnyen tudjunk online vásárolni.

Tekerem és behajtom a pixeleket

Az LG munkatársai a mesterséges intelligenciáról szóló bemutató után a standjukra vezettek minket, ahol ismét egy elképesztően látványos, hajlított OLED panelekből álló installáción át lehetett bejutni a tényleges termékekhez.

Nem meglepő módon rögtön a felcsavarható OLED tévéjük várt minket a bejáratnál, rögtön mellette pedig a világ első 8K felbontású OLED-je, egészen lenyűgöző részletességgel, a megszokott brutális kontraszttal és élénk színekkel. Emellett pedig rögtön ott volt még egy világújdonság, az első 8K felbontású Nanocell tévéjük.

Ebben is megvan minden audiovizuális extra, amit csak el lehet képzelni, a Dolby Vision, HDR10, HLG megjelenítés és a Dolby Atmos hangrendszer, és a beépített Apple AirPlay 2 alrendszernek hála az iPhone-okról és iPadekről simán ki lehet sugározni tartalmakat a tévére. A ThinQ asszisztens pedig az Amazon Alexa és a Google Assistent tudásával várja a hangutasításainkat.

Bár megszokhattuk, hogy a Nanocell tévék valamivel olcsóbbak az OLED-nél, ez a modell aligha nevezhetó spórolósnak, a külföldi árakból számítva két és fél millió forintot simán el fognak kérni a 88 colos változatért. De legalább jövőbiztos a befektetés,, például olyan szempontból, hogy négy teljes HDMI 2.1-es port van a hátlapon, és ez alapfeltétel a 8K tartalmak lejátszásához.

Bár az LG felcsavarható OLED-je rendületlenül tekeredett a bemutatón, a mobiloknál sokkal konzervatívabb megoldást választottak, hogy megnöveljék a kijelző területét. A G8x ThinQ mobil nem hajlítható, nem is ívelt, hanem egyszerűen hozzácsaptak még egy kijelzőt.

A kialakítás ügyes, mert úgy is használhatjuk az erős Snapdragon 855 rendszercsippel meghajtott mobilt, mint egy miniatűr laptop, vagyis az egyik kijelzőn írunk, és ez talán kényelmesebb is a nagyobb gombok miatt, a másik kijelzőn pedig olvassuk a tartalmat, ami határozottan előnyös, hiszen nem veszi el a kép felét a virtuális billentyűzet. Elvileg a játékoknál is működik ez a módszer, és mi magunk állíthatjuk be, hogy az alsó irányító kijelző mely része legyen a joystick, hol legyenek a játék gombjai.

Ez nemcsak a riválisok hajlított kijelzőinek adott fricska, de talán még a Samsung-féle Dex módnak is alternatívája lehet azzal, hogy a mobilos irodai appok sokkal kezelhetőbbé válnak, mégsem kell lemondani a kompakt méretről. Várhatóan nem is lesz ez a készlet olyan drága, mint a félmilliós árról induló hajlított mobilok, csak azt nem tudni még, hogy egyáltalán behozzák-e Magyarországra.