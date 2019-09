Felmosná a padlót a többiekkel a Huawei Kirin 990

A Huawei bemutatta a Kirin 990 és 990 5G rendszercsipeket, amely már kimondottan az 5G-re lett felkészítve, és olyan szintre feltuningolták a képességeit, hogy állítólag egy mobilos szelfikamera képének elemzésével meg tudja állapítani a pulzusunkat és a légzésünk ritmusát. Ennél a résznél Richard Yu, a Huawei fogyasztói üzletágának vezérigazgatója láthatóan jól szórakozott, és nem tudjuk, hogy a kamerás pulzusfelismerést nem gondolta komolyan, vagy csak az első sorból szórakoztatta valaki.

Ha működik a dolog, az nemcsak lenyűgöző, de rémisztő is egyben, főleg ha ugyanez a csip a telefonok mellett bolti és utcai biztonsági kamerákba is bekerülhet.

Elsőként valószínűleg a Mate 30 mobilokban találkozhatunk vele

Talán meglepő lehet, hogy a Huawei leghosszabban a Kirin 990 5G alacsony fogyasztását hangsúlyozta ki, amihez persze remek csúcsteljesítmény jár. A hazánkban is hamarosan elinduló 5G-n a letöltési sebesség - hálózattól függően - akár 2,3 gigabit per másodperc is lehet, a feltöltési sebességnek 1,25 Gbps a maximuma, de a lényeg az, hogy állítólag 20 százalékkal kevesebbet fogyaszt a csip a konkurenciánál.

Az is nagy plusz, főleg amíg az 5G rendszerek a mai 4G mellett léteznek majd, hogy az 5G-vel gyengén lefedett területeken a Kirin 990 5G kombinálni tudja a 4G és az 5G jelet, és ezáltal javítja az átvitelt. A Kirin 990 5G-t használó telefonok a dual SIM konfigurációt is támogatják, és az 5G adatkártya működése közben akár 4G VoLTE telefonhívást is mehet.

120 kilométer per órás sebességnél közel 700 Mbps elérhető

Fontosak persze az alaptulajdonságok is, és ebben sem kelt csalódást a Kirin 990 5G. A nyolc processzormagból a két legerősebb 2,86 GHz-es, a két közepes 2,36 GHz-es, a négy kisebb pedig 1,95 GHz-es. Ezt megfejelték 16 grafikus maggal, szintén 20 százalékkal alacsonyabb fogyasztással ugyanolyan teljesítmény mellett, mint amit egy Snapdragon 855 ad le, vagyis hosszabb ideig lehet majd játszani vele a mobilon.

Ettől egy kicsit eltér a mezei 4G-s Kirin 990 tudása: a legnagyobb processzormag ugyanolyan, de a közepes csupán 2,09 Ghz-es, a kisebbek pedig 1,86 GHz-esek.

Emellett van még a készletben egy 3+1 magos neurális egység is, amely a mesterséges intellligenciás (MI) feladatokon dolgozik, a legelső ilyen megoldásukhoz képest 12-szeres teljesítménnyel. Az MI dolgozik a fényképezőben a jelenetek felismerénél, de fél tucat másfajta appban is használják ezt a képességet.

Csak a Huawei csúcsmobilokon 1,6 ezer milliárdszor fértek hozzá appok a mesterséges intelligenciás programozási interfészhez

- mondta Richard Yu, hogy kiemelje az AI magok jelentőségét.

A Huawei bemutatott még egy Kirin A1 nevű csipet is, amelyet kiegészítőkbe, elsőként a Freebuds 3 nevű vezeték nélküli fülesbe építenek be, ez biztosítja majd az alacsony késleltetést és a stabil bluetooth kapcsolatot.

Richard Yu a bemutatón azzal lepte meg a közönséget, hogy megint bemutatta a tavasszal már bemutatott P30 Pro mobilt, pontosabban annak a finoman ráncfelvarrt változatát, az olcsó kölnis üvegeket imitáló színváltozatokban, némiképp upgrade-elt kameraszofterrel, és ez már Android 10-zel és EMUI 10 kezelőfelülettel érkezik a boltokba.

(Borítókép: Tobias Schwarz / AFP)