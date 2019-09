A Nokia bemutatott egy telefont, aminek az a neve, hogy KEMÉNY

Öt új telefont jelentett be a Nokia Berlinben, és elkötelezték magukat amellett, hogy a jövőben mindenki számára elérhetővé szeretnék tenni az 5G-t. A cél az, hogy egy prémium, de elérhető árú telefont dobjanak piacra, de az egyelőre nem derült ki, hogy mikor. Büszkén beszéltek arról, hogy ők frissítik leggyorsabban a készülékeiket, és megígérték, hogy ezt a jó szokásukat a jövőben is megtartják.

Juho Sarvikas, a Nokia brandet felügyelő HMD termékfejlesztési vezetője a butatelefonoktól haladva húzott elő a zsebéből újabb és újabb készülékeket.

Beszakad a beton a kemény telefontól

A Nokia 110 egy új butatelefon, mindent tud amit a 105, de ezen túl képes a streaming szolgáltatások idején MP3-at lejátszani, rádiót lehet hallgatni vele, van benne kígyó, doodle jump, és egy rossz kamera. Vagy ahogy ők mondják, egy olyan kamera, amit egy butatelefonhoz illik, és a legfőbb vonzereje, hogy 20 dollárba, 8990 forintba kerül.

A 4G-re képes Nokia 2720-at úgy vezette fel, hogy digitális detoxhoz remek telefon, vagy olyanoknak, akik nem akarnak okostelefont. Klasszikus kinyithatós telefon újragondolva, pontosan úgy néz ki, mint amilyen készülékeket a filmekben ketté szoktak törni az emberrablók, hogy ne lehessen lenyomozni őket. Van benne Google Asszisztens, meg lehet osztani a 4G-t, előre telepítették a Facebook és Whats App alkalmazásokat, és vészhívó gomb is került bele. Azt ígérik, hogy 27 napig bírja egy töltéssel, és 89 euróba (34.990 forintba) kerül majd.

A strapatelefon a Nokia 800 Tough, igen, ez így a neve, nem elég csak annyi, hogy 800, ki kell mondani azt is hozzá, hogy kemény. Van rajta Facebook, lehet hotspotnak használni, és azt állítják, hogy ezt a legkeményebb telefon, amit valaha csináltak. IP68 szabvánnyal rendelkezik, betonra és vízbe lehet dobni. Októbertől lehet majd kapni 109 euróért (39.990 forintért), és van kamuflázs színű is, amit ha valaki elejt az erdőben valószínűleg soha többé nem találja meg, de nem baj, mert 43 napig legalább még hivogathatja, ennyit bír ugyanis állítólag az akkumulátora.

Északi dizájn

Nokia 6.2, középkategóriás, háromkamerás, 2 napig bírja, és a jól ismert északi dizájn köszön vissza. Legalábbis ezt mondták a bejelentésen, de jelen esetben a jól ismert északi dizájn strapabíró üveget jelent, és kör alakban elhelyezett kamerákat. Egyik nagy újítása, hogy HDR-re skálázza fel a képtartalmakat, vagyis legalább a kijelzőn jól mutatnak majd rajta a fotók és videók. 16 megapixeles fő kamera, mellet a bokeh hatást egy 5 megapixeles kamera segíti, és egy 118 fokos széleslátószögű lencse is került a hátlapra, míg az előlapi kamera 8 megapixeles felbontásra képes. Októbertől érhető majd el 199 euróért, Magyarországon az áfa és az üreshordozó dj után 89.990 lesz.

A Nokia 7.2 első ránézésre pontosan úgy néz ki, mint a 6.2, biztos azért, mert ebben is az északi dizájn köszön vissza, és pont ugyanazt is jelenti. Tripla Zeiss kamerával felszerelt 48 MP-es főkamera mellett 5 megapixeles bokeh segítő, és 8 megapixeles széleslátószögő lencse került a hátlapra. A kamera kérdéskörében egyébként arra a legbüszkébb a gyártó, hogy DSLR szerű portréra képes, ráadásul a HDR, bokeh és a rossz fényviszonyok közötti jó kép készítés is megy neki. Szeptember végétől elérhető és 299 euróba kerül majd, itthon 124.990 forintba kerül majd.

És jön egy új vezeték nélküli fülhallgató is októberben, 79 euróért (29.990 forintért) lesz majd elérhető. Egyszerre 5 órát tud üzemelni, viszont ha fel van töltve a kis tokja, akkor ez a szám 150 óra, ami azt jelenti, hogy harmincszor lehet feltölteni.