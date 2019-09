Trágár támadást indítottak Ady Endre wikipediás szócikke ellen

Folyamatos hekkelés áldozata Ady Endre szócikke a magyar Wikipédián. Erre egy olvasónk levele hívta fel a figyelmünket rá: Károly azt írta, hogy "meghackelték Ady Endrét a Google keresőben". Mint az alábbi screenshoton is jól látható, valóban, ha a Google magyar verziójában valaki mostanában rákeres arra, hogy "Ady Endre", akkor a jobb oldali kiemelt helyen meglehetősen trágár leírást olvashat.

A Google az ilyen jellegű (híres emberek, események, stb) keresések találati lapján gyakran jelenít meg ezen a helyen Wikipédiáról származó zanzásított információkat, hogy a felhasználók számára gyors és releváns tartalmat kínáljon. Az, hogy a Google oldalán Ady Endrével kapcsolatban trágár leírás jelent meg, azt jelenti, hogy a kereső a költő wikipédiás szócikkének egy olyan változatát tárolta el a gyorsítómemóriájában, amit valakik átírtak.

A Wikipédia szócikkeinek lelkiismeretes gondozói az esetek többségében villámgyorsan törölni szokták az efféle, áltisis szellemi színvonalú trollkodások nyomait, jelen esetben azonban úgy tűnik, hogy nem voltak elég gyorsak, így a Google wikis botja a meghekkelt verziót szívta be és jeleníti meg mindaddig, míg egy újabb cache-elés során a helyes verzió nem kerül annak helyére.

Elnézve a Wikipédián a lap szerkesztési történetét, látható hogy az utóbbi napokban ismeretlenek többször is belerondítottak a szövegbe, a fentieken kívül találni olyan magasröptű szövegeket is a törölt verziókban, hogy "Apja molesztálta ezért a Fortnite-ba menekült", vagy "ejjj more milyen fos élete lehettet neki".