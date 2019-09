IFA 2019 - Minden az aktuális csúcstechnikáról

Mint kiderült, a robbanós kukták ideje lejárt, most ugyanazt multicookernek hívják, és a rövid ismertetőből úgy tűnik, hogy ez egy olyan eszköz, ami egy egész gáztűzhelyet és az összes lábast is kiváltja. Mivel a hosztesz azzal nyitott, hogy ebben az ég világon mindent el lehet készíteni, amit egyébként egy főzőlapon készítenék el, ezért bevallom, hogy egyáltalán nem figyeltem arra, hogy melyik lapát mit csinál, csak random ételnevekkel dobálóztam. Aztán mikor már tényleg azt állította, hogy gyrost is lehet benne csinálni, és tovább elemezte a lapátokat, akkor idegességemben bedobtam a spagetti szót, erre azt mondta, hogy természetesen azt is lehet, csak ketté kell törni, és végre diadalittasan azt mondhattam, hogy nem-nem, spagettit nem törünk ketté, tehát akkor mégsem lehet ezzel bármit főzni. Amúgy a spagettin kívül nagyjából mindent el lehet vele készíteni.

Az egyik leglátványosabb újításuk a konyhai kiskert, azaz hogy pár nap alatt télen is lehet friss bazsalikom vagy retek a konyhájában. Ehhez csak egy nagyon furcsa kütyüre van szüksége, na meg speciális magra, amivel azt ígérik, hogy egy hét alatt turbó sebességgel nőnek majd ki a fűszernövények és salátába valók. Egyelőre 50 mag közül lehet választani, hogy akár a pincében is lehessen kiskertje. A jó hír az, hogy a magassága állítható, vagyis akár paradicsompalántát is tud nevelgetni a nappaliban. Az egész elsőre egyszerre tűnik annyira szomorúnak, sci-finek és ijesztőnek, hogy szeretettel gondoltam közben az otthon, földben, a nappal és esővel hősiesen küzdő bazsalikomomra, és paradicsomra.

Úgy hiányzott már, mint egy falat kenyér, hogy a sütő is mesterséges intelligenciát kapjon, és beleokoskodjon abba, hogy mennyire szeretném odaégetni a húst vagy mikor jó a pizza. Pedig a Bosch legújabb sütője pontosan ezt csinálja. Anonim módon adatot gyűjt a többi felhasználótól, és ha az emberiség többsége azt álltja, hogy 20 percig süti a pizzát 170 fokon, akkor hiába tudom, hogy az a jó, ha minél magasabb hőmérsékleten sütöm meg minél gyorsabban a házi pizzám, bele fog okoskodni, hogy mások ezt hogyan csinálják. Nyilván felül lehet bírálni, és persze vannak olyan helyzetek is, ahol még akár jól is jöhet a dolog, de egyelőre még nem nagyon látszik, hogy ez a funkció megéri az árát, ránézésre pedig pont ugyanúgy mutat a konyhában, mint az intelligencia nélküli sütő.