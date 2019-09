A környezettudatosság nevében egyre többen használnak kulacsot műanyagpalackok helyett, ami kifejezetten jó. Az is jó, hogy több gyártó rájött, hogy ezek a kulacsok jól is nézhetnek ki, hiszen ugye az a cél, hogy mostantól nagyon-nagyon sokáig mindennap ezt nézze az ember. És akkor most itt az okoskulacs, ami még ennél továbbmegy.

Az első generációs okoskulacsok csak annyi tudnak, hogy mérik, hogy milyen a benne lévő ital hőmérséklete. Azaz már a kortyolgatás előtt lehet azzal szembesülni, hogy a tea kezd kihűlni a víz, vagy már csak langyos a tea.

De van egy újabb generáció, ami még ennél is továbbmegy, és egy appon keresztül figyeli, hányszor nyitották ki a kulcsot, vagyis figyelemmel követi, hogy eleget ivott-e az illető, és grafikont is készíthet az ivási szokásairól, ami biztos izgalmas lehet valaki számára. Viszont ez egy remek ötlet a cégtől, hogy bebiztosítsák, hogy mostantól csak és kizáróag ebből a kulacsból igyon valaki, hiszen a poharas vizet nem számolja, vagyis marad csak az okoskulacs.