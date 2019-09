A tengeri levegőt fújja az arcába a Beuer terméke, ami leginkább egészségügyi célokat szolgál, de ha mellé tesz egy kis naptejet meg halat, sirályhangot bömböltet, felveszi a fűtést, már majdnem olyan lehet a szerda estéje is, mintha visszatérne egy kicsit a nyaralásba. Mellesleg a szerkezet tisztítja is az otthoni levegőt, és jót tesz a légutaknak is. A rossz hír az, hogy 2020-tól lesz elérhető, addig marad a nyaralós a fotók nézegetése.