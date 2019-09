A Qoobo csinált egy olyan robotpárnát, ami ránézésre egy nagyon furcsa plüssállatnak tűnik. Vagyis nem is állatnak, egy nagyon furcsa szőrös valaminek, aminek farka is van és azt csóválja. A párnát kell simogatni, és akkor dorombolni kezd, meg csóválja a farkát, mintha egy igazi macska vagy kutya lenne, és ugyanazokat a bizonyítottan kedvező egészségügyi hatásokat produkélja, mintha egy élő állatot simogatna az ember. Most bizonyára felmerült önben a kérdés, hogy miért nem lehet tisztességes állatokkal tenni ugyanezt, főleg, hogy mennyi cuki kutya és macska várja a menhelyeken, hogy végre valaki szeretgesse őket.

Ezt a párnát nem is az állatok helyett találták ki, hanem azoknak, akik például nagyon szeretnék átérezni, milyen az, ha egy macska dorombol, de nem tehetik, mert allergiásak az állatszőrre. Vagy olyanoknak, akik nagyon szeretnének állatot, de a főbérlőjük nem engedi. Ők így simogathatják a párnát: