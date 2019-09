Még néhány napig vasalni is fog a Laurastar standján, és ezt egy pillanatig nem bánja. Én még ennyire lelkesen nem láttam senkit se vasalni, se a vasalásról beszélni. Egyébként ő nem hosztesz, hanem a cégnél dolgozik, és azt állítja, hogy ezzel a vasalóval élmény vasalni, már ha megfelelő vasalóállomása is van hozzá az embernek. Mindezt olyan lelkesedéssel, hogy komolyan elgondolkoztam azon, hogy én is szeretnék most azonnal egy nagy adag vasalatlan ruhát, lehetőleg minél gyűröttebbeket. Azt hiszem ilyen szintű pszichológiai manipulációval még sosem találkoztam.