Egyszerre 50 állam indított trösztellenes vizsgálatot a Google ellen

50 amerikai állam és terület legfőbb ügyésze jelentette be, hogy széleskörű trösztellenes vizsgálatot indítanak a Google ellen – írja a Washington Post.

Az elmúlt időszakban a Google-t és a többi szilícium-völgyi techóriást is egyre több és élesebb kritika éri, amiért a vádak szerint túl nagyra és nőttek és túl nagy a hatalmuk, erőfölényükkel visszaélve pedig gátolják a piaci versenyt, amivel végső soron nemcsak a potenciális vetélytársaikat nyomják el, de a felhasználók is rosszul járnak.

Az elmúlt hetekben-hónapokban több nagy vizsgálat is indult, hogy utánajárjon ezeknek a félelmeknek: július végén előbb az igazságügyi minisztérium (DOJ) jelentette be, hogy átfogó trösztellenes vizsgálatba kezd, nem sokkal később pedig kiderült, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Hatóság (FTC) is hasonló vizsgálatot folytat a Facebook ellen. Néhány napja pedig szintén államügyészek egy csoportja kezdett vizsgálódni a Facebookkal szemben versenyjogi és adatvédelmi kérdésekben.

Az internetes kereséseket és az azokra épülő online hirdetések piacát domináló Google-lel szemben több mint hat éve már folytatott hasonló vizsgálatot az FTC, de akkor a cég retorzió nélkül jött ki a dologból. Azóta jelentősen változott a helyzet társadalmi-politikai szempontból is, illetve csak még tovább nőtt a Google piaci ereje. A cég az utóbbi években elsősorban az Európai Unióban került a hatóságok fókuszába, és 2017-ben, 2018-ban majd 2019-ben is több milliárd dolláros bírságot kapott. A légkör azonban az Egyesült Államokban is változóban van, amit az is jelez, hogy a Google épp néhány napja állapodott meg egy 170 millió dolláros bírságról az FTC-vel a Youtube gyerekeket érintő adatkezelési gyakorlata miatt.