Idős párok robbantják be a szextech bizniszt

A szextech már régen nem azt jelenti, hogy bizarr robotnők kereshetik, hogyan tehetnének a tulajdonosuk kedvére: azóta lett igazán nagy üzlet, mióta a tartós kapcsolatban élők, és az idősebb generációk is rákaptak. Már nem, hogy nem ciki, de van, ahol egyenesen az orvos ajánlja nőknek, férfiaknak és pároknak, hogy szerezzenek be egy ilyen kütyüt. A szextech az előrejelzések szerint 2022-re 31 milliárd dolláros üzletág lesz, ezért itt az ideje megismerni, miről is szól valójában.

Voltunk már kizárólag felnőtteknek szóló, ilyen témájú kiállításokon is, de ez sokkal inkább a mi közegünk

- mondta el kérdésünkre Soumyadip Rakshit, a MysteryVibe társalapítója, és vezetője a berlini IFA kiállításon. Ők voltak az egyetlen kitelepült szextech cég az IFA-n, kicsit aggódtam is, vajon milyen lehet egy ilyen cég standja, de igazából sokkal feltűnőbb volt mellettük a borzasztó minőségben zenélő hungarocellel üzletelő távol-keleti cég kínálata.

Három termék tartozik a portfóliójukba, mindháromra igaz, hogy kifejezetten úgy tervezték, hogy mindkét félnek örömet nyújtson, de más egészségügyi célokat is használ. Rakshit szerint még mindig tabunak számít beszélni a szexualitásról, és bár nem az a cél, hogy mindenki erről diskuráljon a buszon, de fontos lenne, hogy tisztában legyenek az emberek azzal, hogy milyen élettani előnyei vannak annak, ha örömüket lelik a szexben.

Mi elsődlegesen azért vagyunk, hogy a párok boldogok legyenek együtt, hogy örömet tudjon nyújtani a termékünk, de a fejlesztéseink során odafigyelünk arra is, hogy más egészségügyileg kedvező hatást is biztosítsunk a felhasználóknak.

Ez alatt nem azt kell érteni, hogy a náthát is nehezebben kapják el a kiegyensúlyozott szexuális életű felhasználók, de Dominnique Karetsos fejlesztési igazgató arról mesélt nekünk, hogy úgy néz ki, hogy hamarosan az amerikai FDA orvostechnikai eszközként fogja őket számon tartani.

A Crescendo nevű eszközük kialakítása, és hozzá a jól kiválasztott program képes edzeni a hüvely falát, szülés után hatékony masszázst tud biztosítani a nőknek, és gyorsabban gyógyulnak a sebek. Vagy éppen segít azoknak akik vaginizmusban szenvednek, és a menstruációs fájdalmak csökkentésére is jó, ezért már most is ajánlják orvosok. A férfiaknak szánt Tenuto pedig a merevedési zavarokat korrigálja gyógyszer nélkül, és a prosztatának is jót tesz.

Azaz hamarosan a betegbiztosítás terhére, kedvezményesen juthatnak hozzá az emberek.

Karetsos szerint egyébként egyre inkább nyitottak nem csak a fiatalok, de az idősebb korosztály is, hogy kipróbálják ezeket az eszközöket. A legtöbben azonban kényelmetlennek érzik, hogy egy szexshopban nézelődjenek, és fogalmuk sincs, hogy ott mit válasszanak. Nem is feltétlenül arra a kínálatra van szükségük.

Mikor először megkerestük a Sainsbury's nevű angliai nagy üzletláncot néhány éve, hogy szeretnénk szexuális segédeszközöket árulni, azt mondták, hogy ezt azonnal felejtsük el. Aztán évekig győzködtük őket, és most meg lehet venni a cuccainkat egy hétvégi bevásárlás közben

- mondta az alapító, aki azt mondja, hogy sokat eladnak a termékekből, de ahogyan az óvszert is még mindig félve veszik meg az emberek a boltban, úgy az ő termékeiket is inkább házhozszállítással kérik, úgy megmarad az anonimitás. Ezzel a lehetőséggel viszont meglepő módon a nyugdíjasok, és az ötven év felettiek élnek a legtöbben, és tőlük is kapják a legtöbb köszönőlevelet.

Az adatvédelem az okos szexjáték rákfenéje

Sorra jönnek a hírek, hogy mi van, ha feltörik a vibrátort a hekkerek. Igazából ilyen esetben nem az a legnagyobb veszély, hogy egy idegen átveszi az irányítást az eszköz felett, hanem hogy olyan információkhoz jut, amivel aztán visszaélhet. Ezért jelent nagy kihívást a szextech világában az adatvédelem. A gyenge titkosítással ellátott eszközöket könnyű feltörni, ezzel pedig kiderülhet a felhasználó pontos tartózkodási helye, de azt is megtudják a hekkerek, hogy ki meddig és hogyan használta az eszközt, milyen napokon, sőt olyan is előfordulhat, hogy csetüzeneteket, képeket, hang- és videofelvételeket nyerhetnek ki az alkalmazásból. Ezt aztán a felhasználónév és a regisztrált emailcím alapján nagyon egyszerűen összeköthetnek a valós felhasználóval. Bár ilyen esetek léteznek, a bűncselekmények felderítése, a rendőrség munkája és a megfelelő törvényi szabályozás még nagyon gyerekcipőben jár. Ráadásul az informatikai szakembereknek sem az feltétlenül a karrierálmuk, hogy vibrátorok biztonsági szakértőjévé váljanak, ezért csak elvétve találni egy-két olyan etikus hekkert, akik felhívják a nagyobb cégek figyelmét, ha könnyen feltörhető a rendszerük.

Az IFA-n megismert cég termékeihez app nem kell feltétlenül, anélkül is működik, de ha valaki kicsit kreatívkodni szeretne, kiválaszthat egy programot, vagy lehetősége van írni sajátot is. Náluk például az eszközben több motor is van, ezek többfunkciósak, és az applikációban lehetőség van másodpercre pontosan megtervezni, hogy melyik motor mikor hogyan működjön.

Az okostelefonos alkalmazáshoz nem kérnek regisztrációt, mondván, ők már eladták a terméket, nem akarnak információkat is begyűjteni a vásárlókról, mert azzal pont a bizalom veszne el irányukba. Karetsos szerint az ügyfeleik egyébként is visszatérő vásárlók, a párok gyakran egymásnak is vesznek a termékekből.

Mesterséges intelligencia mint szuperszerető?

Ha már a telefonokba és a sütőkbe is kerül mesterséges intelligencia, egyértelmű, hogy ebből a vonalból a szextech sem maradhat ki, hiszen a tanuló algoritmusok nem csak az egyetemes tudást szívhatják magukba, de kiismerhetik azt is, hogy mi jó a használójuknak. Legalábbis kézenfekvő megoldásnak tűnik ez a verzió, és biztosan lesznek cégek, akik élnek is majd a lehetőséggel, ugyanakkor Rakshit szerint ez a kérdés ennél összetettebb, és egyelőre nem is érzik magukban, hogy erre az útra kellene rálépniük.

Mi az embereket szeretnénk közelebb hozni egymáshoz, és nem az a célunk, hogy egy programmal kerüljenek kapcsolatba. Ezzel sincs egyébként semmi baj, csak nekünk nem ez a célunk

- mondja az alapító, majd hozzá is teszi, hogy ők a fejlesztéseikben abba az irányba szeretnének elmozdulni, olyan eszközöket készítsenek, amik nem csak örömszerzésre jók, de egészségügyi problémákon is segítenek, minél hatékonyabban. Ez nem jelenti azt, hogy a szerkezetbe beépítenek legközelebb hátmasszázs funkciót is, de jelentheti például azt, hogy ne kelljen potencianövelő gyógyszert szedni a férfiaknak, vagy segítsen az inkontinencián és más problémákon anélkül, hogy drasztikusabb bevatkozásokat kelljen végrehajtani - azaz egyfajta gyógyászati segédeszközként is funkcionálhasson, ha éppen arra van szükség.

