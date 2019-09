Elvették a szülők felügyeleti jogát, miután nem engedték kemoterápiára a 4 éves gyereküket

Idén áprilisban diagnosztizáltak akut lymphoblastos leukémiát a 4 éves Noah McAdamsnél, az orvosok a nemzetközi protokollnak megfelelően a lehető leghamarabb szerették volna elkezdeni a gyerek kemoterápiás kezelését. A St. Jude gyerekkórház kezelőorvosai szerint Noah eredményei alapján 98 százalékos eséllyel már hetekkel a kezelés megkezdése után javult volna az állapota.

A szülei azonban nem vitték el a kemoterápiára, és a bíróságon kezdeményezték, hogy olyan alternatív megoldásokkal kezelhessék gyereküket, mint az orvosi kannabisz, vitaminok és a diéta. Az orvosoknak már korábban is megmondták, hogy más véleményeket is kikérnek a gyerek kezelését illetően. A gyerek anyja azt is elismerte, hogy mindenfajta orvosi ajánlás ellenére kivette gyereke karjából az intravénás infúziót, illetve előkerült egy 2016-os családon belüli erőszak ügye, amikor Noah apja műanyag vödröt vágott hozzá a nőhöz, de az a gyereket találta el, akinek kisebb vágott sérülés lett ettől az arcán. Ez az ügy akkor nem jutott el akkor a bíróságig, de most a bíró ezzel az esettel is magyarázta, miért nem tartja jó ötletnek, hogy náluk maradjon a gyerekük.

A bíróság még áprilisban elvette a felügyeleti jogot a két szülőtől, miután nem jelentek meg a kemoterápiás kezelésen. A floridai bíróság hétfőn újra elutasította a két szülő keresetét, azaz továbbra sem kapják vissza a gyermek felügyeleti jogát. A gyerek egyébként most sem nevelőszülőknél, hanem az anyai nagyanyjával él, a szülők pedig felügyelettel látogathatják a kórházban, és továbbra is jelen lehetnek a kezelésnél.

A szülőket lesújtotta a bíró ítélete, és azt mondják, hogy ezzel az egyébként is traumát okozó kezelést még jobban megnehezítik a gyerek számára azzal, hogy nincsenek mellette a szülei. Az ügyvédjük szerint nem igaz, hogy nem akarták kezelni Noah betegségét, szerintük az, hogy THC és CBD olajokat kapott, és beszéltek egy alternatív gyógymódokról ismert specialistával, azt bizonyítja, hogy foglalkoztak a gyerekkel, de a bíróság ezt máshogy látja. Később azt állították, hogy csak a tampai kórház onkológiájával nem voltak megelégedve, és más helyet kerestek volna a gyerek kezelésére.

A bíró nem végérvényesen vette el a szülőktől a felügyeleti jogot, legközelebb októberben tárgyalják újra az ügyüket, miután a gyerekvédelmi szervek jelzik, hogyan halad Noah kezelése, és hogyan tudnak együttműködni a szülőkkel.