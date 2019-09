Mégsem annyira biztonságos a zárt Instagram-fiók

Egy nagyon egyszerű trükkel szinte bárki meg tudja osztani azokat az Instagramra és a Facebookra feltöltött fotókat és videókat, amiket a felhasználó zárt fiókba töltött fel, azaz csak azok a követői láthatnak, akiknek erre engedélyt adott.

A Buzzfeed szerint az egészhez mindössze egy asztali számítógép böngészőjére, és némi HTML ismeretre van szükség, illetve arra, hogy legyen valaki, aki belelát a zárt fiók mindennapjaiba. Innentől már csak annyi a dolga, hogy az oldal forráskódjai közül kikeresi a kép vagy a videó linkjét, kimásolja az "IMG" szekcióból, és ezzel a linkkel már bárki számára elérhetővé válik az adott tartalom, még csak az sem kell hozzá, hogy az illető bejelentkezzen az Instagramra. Sőt, a Verge módszerével akár olyan más, szintén zárt fiókkal rendelkező felhasználók profilképeihez is hozzá lehet férni, akik egyszerűen csak hozzászóltak az adott képhez vagy videóhoz.

A Buzzfeed szerint ezek a linkek a Facebook-szerverekről húzzák be a fotókat, gyakran még jóval az után is, hogy a történetek között szereplő képek és videók 24 órával a feltöltésük után eltűnnek a felhasználó fiókjából.

A Facebook válaszában az áll, hogy amennyiben valaki forráskódokat böngészget, és azokat osztja meg, az nem jelenti azt, hogy ne lenne az illető oldala privát, és szerintük ez pontosan ugyanaz, mint mikor valaki képernyőfelvételt készít egy zárt fiókban megjelenő képről, és azt osztja meg.

A képernyőfotó valóban egyszerűbb módszer arra, hogy egy képet megosszon valaki, ugyanakkor a Buzzfeed arra is felhívja a figyelmet, hogy a linkből egyrészt kinyerhető még néhány olyan infó a feltöltés körülményeiről. Például, hogy pontosan mikor került fel az internetre a kép, ráadásul ez a módszer egyfajta biztosítéka is a hitelességnek, és egyértelműsíti, hogy nem photoshoppolt képernyőfotót néz az ember, és az sem vet túl jó fényt a cégre, hogy a már kitörölt képek és videók így kinyert linkjei is tovább élnek, annak ellenére, hogy a felhasználó törölte a tartalmat.