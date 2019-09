A kezdés előtti dallistán ott van például a Saw Lightning a Becktől, ami ugye, az Apple saját csatlakozójának a neve is egyben, és páran arra spekulálnak, hogy most fogunk búcsút mondani neki, és jön helyette a világszabvány usb-c.

Játszották még az 123456-ot a Fitz and the Tantrums-tól, a Joy-t a Bastille-tól, a Koffee Toast című dalát (odaát a sajtótájékoztatón délelőtt van), és Leon Bridgestől is leadták az If it Feels Good számot.