Szokatlanul meleg az óceán, ez pedig nem vezet sok jóra

Szolkatlanul meleg a vízhőmérséklet Alaszkától Kaliforniáig - írja a Forbes. Az ilyen hőhullámok akkor alakulnak ki, mikor az óceán huzamosabb ideig melegebb a szokásosnál. Múlt csütörtökön például 25,8 Celsius-fok volt Kaliforniában óceán hőmérséklete. Mióta 1916-ban elkezdték regisztrálni az óceán hőmérsékletét, még nem mértek ilyen magas értéket szeptemberben. Az abszolút csúcsot pedig tavaly augusztusban regisztrálták, akkor 26,3 Celsius-fokos volt az óceán hőmérséklete.

Nem jó, ha túlságosan meleg a víz

A mostani hőhullám elékeztet a 2014-2016-os hőhullámra, amit csak úgy emlegetettek akkor a kutatók, hogy a Blob, ugyanis egy hatalmas és kártékony algatenger alakult ki, ami a fiatal lazacok számára gyengébb minőségű táplálékot jelentett, de több száz fóka is a partra vetődött élelem után kutatva. A kutatók szerint a szokatlanul meleg vízfelszíni hőmérséklet idén is hasonlókat eredményezhet, és fel kell készülni, hogy a jövőben egyre többször fordul majd elő, hogy megdől az óceán hőmérsékletének melegrekordja is.