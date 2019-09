Hatékonyabban lépne fel a Facebook az öngyilkosság és az önkárosítás ellen

Az Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja után jelentette be a Facebook, hogy szigorítják irányelveiket, és bővítik az erőforrásaikat, hogy nagyobb figyelmet tudjanak szentelni a megelőzésnek. Antigone Davis globális biztonságért felelős vezető a blogbejezésében azt írta, 2006 óta rendszeresen konzultálnak szakemberekkel, akik segítségével irányelveinket, gyakorlatukat és termékeiket is úgy alakítják, hogy támogassuk azokat a felhasználókat, akik esetében az öngyilkosság és az önkárosítás kockázata jelentős.

Az ígéretek szerint hatékonyabban kezelik majd az öngyilkossággal és öncsonkítással kapcsolatos tartalmakat, ilyenek például a búcsúlevelek, szomorú tartalmak, vagy öngyilkosságról szóló hírek.

A jövőben nem lehet olyan vizuális tartalmakat megosztani, melyeken vágás látható, annak érdekében, hogy még akaratlanul se ösztönözzön a tartalom másokat is önkárosító viselkedésre, még akkor sem, ha a posztoló így kér segítséget vagy így fejezi ki magát a lelki gyógyulása útján. Továbbá az Instagramon nehezebbé tették az ilyen tartalmak böngészését, illetve a keresésben sem jelennek meg ezek az ajánlatok között.

Szigorítottak a táplálkozási zavarokkal kapcsolatos tartalmak megosztásán is. "Ennek keretében továbbra is segítő tartalmakat küldünk az olyan személyeknek, akik evészavarral vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmakat osztanak meg. Ezt abban az esetben is megtesszük, ha az általuk posztolt tartalmat egyébként eltávolítottuk. Végül, az önkárosításból fakadó begyógyult sebekről készült vizuális tartalmak esetében a kitakarás funkció segíthet annak elkerülésében, hogy az ilyen tartalom akaratlanul is önbántalmazásra sarkalljon valakit" - írja a bejegyzésben.

A megértés is fontos

Kutatóknak adtak hozzáférést a Crowd Tangle nevű közösségi médiafigyelő eszközhöz. A két kutató azt vizsgálja majd, hogyan kommunikálnak az öngyilkosságról a felhasználók, de a kutatásuk, amely a Facebookon és Instagramon való információ megosztására is kiterjed majd, előre viheti az öngyilkosság megelőzésének és a sebezhető emberek támogatásának ügyét.

2019. áprilisától a bejegyzés megjelenésééig több mint másfél millió öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmat szűrtek ki, az esetek több mint 95%-ában ezeket még azt megelőzően, hogy egy felhasználó jelentette volna őket. Ugyanezen idő alatt az Instagramon 800 000 hasonló tartalmat távolítottak el, 77%-ot felhasználói bejelentés előtt.

Az intézkedésekről az Öngyilkosság Prevenciós oldal on lehet többet megtudni.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.