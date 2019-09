Szó szerint sokkoló új angolnafajt fedeztek fel

A DNS-kutatások bebizonyították, hogy két eddig nem ismert angolnafajt találtak az Amazonas-medencében, amik közül az egyik akár 860 voltos erősségű áramütést is képes létrehozni.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az egész Amazonas-medencében fellelhetőek-e az elektromos angolnák. A Dél-Amerika különböző pontjain talált egyedek között csak kis eltérések voltak, eleinte éppen ezért azt gondolták, hogy azonos fajták, de aztán 107 egyed DNS-ének elemzése során arra jutottak, hogy három fajtáról van szó, amik latin nevei Electrophorus electricus, Electrophorus voltai és Electrophorus varii. Ezek közül a Electrophorus voltai képes arra, hogy 860 voltos áramütést hozzon létre, ezzel ők a világ legerősebb biolelektromos generátorai. A kutatók szerint erre azért van szükség, mert a természetes élőhelyén alacsonyabb a víz vezetőképessége. Az elektromosságot egyébként a vadászat és védekezés mellett a tájékozódáshoz is használják.

A kutatók szerint ez a felfedezés is azt bizonyítja, hogy az Amazonas-medence élővilága annyira változatos, hogy még mindig nem sikerült teljesen kiismerni, és rávilágít arra, miért is fontos, hogy megvédjék ezt a területet a fakitermelés, a pusztítás és a tűzvészek elől.

Annak ellenére, hogy az ember legalább 50 éve beleavatkozik itt a természet rendjébe, még mindig találunk olyan nagy méretű, eddig ismeretlen élőlényeket itt, mint most ez a két angolnafajta- mondta C David de Santana zoológus. A kutatások szerint még rengeteg olyan egyed élhet itt, amik eddig ismeretlenek a biológusok előtt, amik akár jövőbeni technikai újdonságokat is inspirálhatnak, emlékeztetnek a kutatók arra, hogy az első elektromos akkumulátor ötletét például az elektromos angolnák adták. A kutatók most arra kíváncsiak, hogy a három különböző elektromos angolna vajon ugyanolyan módon állítja-e elő az elektromosságot. Ez a kérdés sokat segíthet abban is, hogy inspirációt kapjanak az orvosok, hogy például hogyan lehetne a szervezeten belüli egészségügyi implantátumok áramellátását megoldani mindenfajta beavatkozás nélkül.