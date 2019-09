Drónokat reptet a gépei körül az Austrian Airlines

A legtöbb légitársaságnak és reptérnek leginkább azonnali pánikot okoz, ha meglátnak egy drónt a repülő körül, az Austrian Airlines viszont pont ezzel a technológiával tenné biztonságosabbá a repülést.

A Donecle nevű francia startuppal együttműködve az Airbus gépeinek a külső vizsgálatát végzi tesztjelleggel drón, ami a festéshibákat és a repülőgépen esetlegesen megjelenő hibákat elemzi. Az Austrian szerint eddig 4-10 órát vett igénybe egy-egy ilyen vizsgálat, most két óra alatt végeznek, vagyis a repülők sokkal gyorsabban állhatnak újra szolgálatba.

A bécsi központ hangárjában a drón egy órán keresztül repked a repülő körül, és közben folyamatosan nagy felbontású felvételeket készít. Miután minden centimétert lefotózott, elemzi a képeket, és megjelöli azokat az esetleges hibákat, amikre a mérnököknek rá kellene nézni. A szakemberek elemzik a képeket és a begyűjtött adatokat, és ha szükséges, riasztják a karbantartókat.

A légitársaság hangsúlyozza, hogy bár a drón végzi a munka előkészületeit, a végső döntéseket továbbra sem veszik ki az emberek kezéből, és a javításokat is a szakemberek végzik. A légitársaság a jövőben nemcsak a szokásos ellenőrzésekre használná a drónokat, hanem például a villámcsapások után is gyorsabban meg lehetne nézni, hogy rendben van-e a gép, vagy le lehet ellenőrizni, hogy megvannak-e a szükséges jelölőmatricák.

A technológiát egyelőre a 36 Airbus típusú gépüknél használják, de a terv az, hogy a többi típusra is kiterjesztik a drónok használatát. Nemcsak az Austrian, de az Easyjet is hasonló technológiát használ, és az Airbus is mutatott már koncepciókat arról, milyen lesz a repülőgéphangár a jövőben.