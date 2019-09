Illegálissá tennék a videójátékok meglepetéscsomagjait a gyerekek számára

Rengeteg videójátékban lehet vásárolni vagy nyerni loot boxokat, ami egyfajta zsákbamacska, mert pontosan senki nem tudja, hogy mi van benne, csak reméli, hogy egy olyan fegyver vagy ruházat vagy bármilyen más kiegészítő amilyenje még nincs a játékban. Egy angliai képviselő javaslata szerint nem szabadna gyerekeknek kínálgatni ilyet, és azt javasolja, hogy a loot boxok kerüljenek a szerencsejáték törvény szabályozásai alá.

A videójátékok egyik legfőbb bevételi forrása, hogy sok játékos költése nem áll meg ott, hogy megveszi a játékot, hanem még később is vásárol. A szakemberek szerint ez is elősegíti a kötődést, azaz ha költ rá, akkor nehezebben hagyja ott a játékot, és ha már költött rá néhányszor, akkor nagyobb eséllyel áldoz rá összeget legközelebb is.

Az viszont nehézzé teszi a törvényhozók helyzetét, hogy az angliai szerencsejáték-törvény szerint szerencsejáték az, ha valaki nyereményért játszik. A loot box lehet ilyen nyeremény, bár nem egyértelmű, hogy milyen pénzbeli értéket képvisel, azaz mennyit ér, ha valaki egy ritka fegyvert kap, és mennyit ha csak néhány általánosabb dolgot. Azaz a nyereményt egyenlővé kell tenni a pénzértékkel.

A képviselők arra kérik az olyan nagy játékgyártók embereit mint az Epic Games, hogy alakítsák ki úgy a loot boxok rendszerét, hogy minél gyorsabban alkalmazkodni tudjanak egy olyan törvénynek, ami a gyerekek hozzáférését, az életkori szabályok betartását könnyíti meg.

Az elképzelés nem egyedi, Belgiumban már van hasonló, a loot boxokat tiltó törvény, ami illegális szerencsejátékként kezeli az ilyen ajánlatokat.