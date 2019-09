10-12 millárd dolláros kárpótlást kell fizetnie az opiátkrízist okozó gyógyszercégnek

Több milliárd dolláros megállapodást kötött a Purdue Pharma és az Amerikai Egyesült Államok kormánya, hogy lezárják a több államban is zajló pereket – írja a BBC.

A vádak szerint a Purdue Pharma az egyik felelőse a nagy opiátkrízisnek, amely naponta több mint száz embert ölt meg Amerikában. Bár csökkent a legális gyógyszerek túladagolásából fakadó halálesetek száma az utóbbi évben, de még mindig tízezrekben mérhető az opioidfüggő és azt rendszeresen túladagoló emberek száma.

Korábban a Johnson & Johnsont 572 millió dollárra büntették, amiért agresszíven reklámozták a termékeiket, és "varázsszerként" tüntették fel a függőséget okozó ópiumtartalmú fájdalomcsillapítókat.

A Purdue Pharma ellen hasonlóak a vádak, ők is elhallgatták az emberek elől, hogy mennyire addiktív például az OxyContin nevű fájdalomcsillapítójuk. A megállapodás nem terjed ki az egyes államokban ellenük folyó perek mindegyikére, csak a szövetségi pert sikerült lezárniuk, és több állam ügyésze is jelezte, hogy tovább folytatják a jogi harcot. A gyógyszergyártó ellen nagyjából 2000 felperes nyújtott be keresetet, nemcsak az államok fele, de helyi önkormányzatok és a amerikai őslakos törzsek is őket okolják a kialakult krízisért.

A milliárdos Sackler család tulajdonában álló vállalat a megállapodás részeként azt is vállalta, hogy a Sacklerek kilépnek, mielőtt csődeljárást indítanának, és felszámolnák a céget. Úgy tudni a profit jelentős részét, olyan 10-12 milliárd dollárt (3-3,6 billió forintot) a felpereseknek kell majd kifizetni, és gyógyszereket is kell majd adományozniuk, hogy segítsék a függők felépülését, és azokét, akik túladagolták a fájdalomcsillapítókat. Úgy tudni, hogy a család még a saját vagyonából is 3 milliárd dollárt költ a perekre.

A közvéleményt felháborítja, hogy a Sacklerek továbbra is milliárdosként, felelősségüket egy pillanatig sem elismerve távozhatnak, de a család ügyvédei azzal védekeznek, hogy a testvérek mindössze csak az igazgatótanács tagjai voltak, csendes partnerek, akik semmit nem tudtak a Purdue Pharma reklámozási stratégiájáról, és arról, hogy milyen információkkal látják el a fogyasztókat.

Arthur, Mortimer és Raymond Sackler brooklyni orvosok, akik az 1950-es években vettek részesedést a Purdue Frederick gyógyszercégben, ebből nőtte ki magát a Purdue Pharmatics. Mindannyian lelkes filantrópoknak vallják magukat, akik nagy összegekkel támogatják például a párizsi Louvre vagy a londoni Tate múzeumok egy-egy szárnyát. Utóbbi márciusban visszautasította a Sacklerek nagylelkű pénzadományát, miután kiderült, hogy a cég felelős lehet több tízezer ember gyógyszerfüggőségéért.