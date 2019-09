A Telenor miatt eshetett ki a Digi az 5G frekvenciatenderből

Mint azt megírtuk, a Digi lehet a legnagyobb vesztese a nyár elején kiírt állami 5G frekvenciapályázatnak, amelyben a friss mobilpiaci szereplő kulcsfontosságú frekvenciákhoz juthatott volna, ám a kiíró végül csak három szereplő jelentkezését fogadta el: a Vodafone, a Telekom és a Telenor szerezhet újabb frekvenciákat.

A Digi hivatalosan nem kommentálta az esetet, azt sem erősítették meg, hogy egyáltalán ők voltak-e a negyedik kiesett jelentkező, de ez elég nyilvánvaló, mert fontos nekik további frekvenciákat szerezni a stabil országos lefedettség kiépítéséhez, hogy versenyezni tudjanak a három régi szolgáltatóval.

A HWSW szakmai híroldal szerint a Digi a kiírási dokumentációban rögzített egyik feltétel miatt eshetett el a lehetőségtől. Ezt a feltételt pedig a Telenor lobbizta be a kiírásba, eredetileg nem volt benne.

Stratégiai FPS

A HWSW a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyilvános szakmai konzultációjáról készült nyilvános jegyzőkönyvben szúrt ki egy bejegyzést, ami ékes bizonyítéka annak, hogy a Telenor különösen nagy mértékben támogatja a piaci versenyt.

Drozdy Győző, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese neve alatt olvasható az NMHH oldalán:

Javasolta a Dokumentáció kiegészítését a tulajdonosváltozás bejelentésének kezelésével és a korábbi versenyjogi szabályok megsértésének szankcionálásával.

A versenyjogi szabályokat kizárólag a Digi sértette meg a pályázók közül a kiírás szerinti elmúlt 24 hónapban, amikor felvásárolta az Invitel lakossági üzletágát, és a hatóság félrevezetése miatt 90 millió forintos bírságot szabtak ki rájuk.

Persze mindegyik nagy szolgáltató kapott bírságokat az elmúlt két évben, a GVH-tól is, sokszor nagyobbakat is, csak nem pont a fent megnevezett okokkal.

Öregfiúk bajnoksága

Azzal, hogy a Digi kiesett a licitálók közül, a hazai mobilszolgáltatók piaci versenye megmarad az évtizedek óta ismert kerékvágásában. Ezzel nehezebb helyzetbe kerül a Digi, mint amilyenre számíthatott, amikor friss szereplőként elindult. Várhatóan alacsony árakkal vágna a többiek alá, ahogy azt más országokban is tette.

A román tulajdonú Digi azért indul hátrányos helyzetből, mert elég kevés frekvencia jutott neki a riválisokhoz képest, a 2G és 4G szolgáltatásra alkalmas 1800 MHz-es sávban csupán 2×5 Mhz-en szolgálja ki az ügyfeleket a teszthálózatán, amelyet idén terveznek kereskedelmi alapon elindítani. Van még egy nagyobb, 20 Mhz-es blokkjuk a 3,6-3,8 GHz-es sávban, ám az 5G szolgáltatásra lenne használható, amihez egyelőre kevés a telefon, és ami van, az is túl drága. Ahogy a HWSW is rámutat, hasznosabb lett volna nekik pár 700 vagy 2100 MHz-es blokk, amiket a most futó árverésen kínálnak eladásra.

Ha ez az arcraesés nem tántorítja el őket ettől a piaci versenynek nevezett dologtól, előfordulhat, hogy kénytelenek lesznek korlátozni az előfizetők számát, mert minél többen vannak egy hálózaton, annál több frekvencia szükséges a kiszolgáláshoz. Vagy pedig jóval sűrűbben kell telepíteni a bázisállomásokat, az viszont drága dolog. Kiutat jelenthet még egy partneri megállapodás, a hazai rivális hálózatokon megvalósított roaming, ám az is felárat jelent, boríthatja az alacsony árral kalkuláló piacszerzési stratégiát.