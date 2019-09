Csodás holdfogyatkozással egy magyar fotós lett az év asztrofotósa

A 2019-es év asztrofotója, egyben a "Holdunk" kategória győztese: "Árnyékba". 2018 januárjában teljes holdfogyatkozást lehetett látni többek között Európából is, Francsics László kompozit fotója azt mutatja meg, hogyan lépett be a Hold a Föld árnyékába. A 35 felvételből összeillesztett, a folyamatot jobbról balra szemléltető képen jól látható a Hold színeváltozása, lassú vörösbe borulása, és ami különlegessé teszi, hogy megmutatja azt az időszakot is, amíg a légköri ózon színszűrő hatására a Holdkorong széle rövid ideig kékben tündököl. (Ezt a jelenséget az okozza, hogy a Föld légkörének peremén, a sztratoszféra fölső rétegén áthaladó napfény vörösét az ózon szétszórja, míg a kék tartományt átengedi.) A kép technikai adatai: 250 mm Newton távcső f/4-es rekesszel (Sky-Watcher EQ6 Pro mechanikával), Sony Alpha 99 kamera, 35 HDR felvétel. (Fotó: Francsics László / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019)