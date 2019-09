1 milliárd dollárt már biztosan kimentett az USA-ból az opiátválságért felelős család

Legalább 1 milliárd dollárt menekített külföldi számlákra az opiátkrízisért felelős egyik gyógyszercéget tulajdonló Sackler család – írja a BBC.

A Purdue Pharma ellen jelenleg is zajlik a bírósági eljárás, amelyben több mint 2000 felperes vádolja azzal a céget, hogy súlyos függőséget kialakító gyógyszert (OxyContin) forgalmazott, de a kockázatokat elhallgatták az emberek elől, ami végül százezrek halálát okozta. A pertársaságban több amerikai állami is képviselteti magát.

A Sackler család annak érdekében, hogy legalább az ellenük zajló szövetségi pert lezárják, azt az ajánlatot tette az amerikai kormánynak, hogy összesen 10-12 milliárd dollárt kifizetnek a károsultaknak. Ebből 3 milliárdot közvetlenül a családi kasszából, a többit pedig gyógyszercégük értékesítéséből fedeznék. A tervek szerint Purdue Pharma közhasznú szervezetté alakulna, a profit pedig felperesekhez kerülne. A felperesek közül nem mindenki lenne elégedett egy ilyen megoldással, több állam tiltakozott a tervezettel szemben.

A New York Times ezután írt arról, hogy a Sackler család elkezdte külföldre, például svájci bankszámlákra menekíteni a vagyonát. Az újság állításait most Letitia James államügyész is megerősítette 33 pénzintézettől kikért adatok nyomán, amelyekből kiderült, hogy az egyik meg nem nevezett intézményen keresztül 1 milliárd dollárt juttattak ki az USA-ból. A Sackler család reakciója szerint ezekben "az évtizedes, teljesen legális tranzakciókban" nincs semmi, ami hírértékkel bírna, és az egész csak az ellenséges államügyészi hivatal játszmája, amellyel megpróbálják megtorpedózni a "kölcsönösen előnyös megállapodást".