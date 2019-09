A Microsoft folyadékcsuklós összehajtható eszközön dolgozik

Minden mérnök tudja, hogy ahol mozgó alkatrész van egy készülékben, az maga a tökéletes hibaforrás. Különösen igaz ez, ha a mozgó alkatrész egy összehajtható képernyő alatt elhelyezkedő zsanér. Ennek (illetve a meghajló képernyőnek) a tartóssága okozza a legtöbb fejfájást az összehajtható készülékeket tervező szakemberek számára.

Fotó: Microsoft Szabadalmi ábra a folyadékcsuklóról

A Microsoft a várakozások szerint az októberi Surface eszközöket bemutató eseményén fog előhozakodni egy új, kétképernyős készülékkel, de a WindowsUnited által kiszúrt szabadalmak tanúsága szerint

ennél jóval ambiciózusabb eszközökön is dolgoznak a mérnökei.

A szabadalmi leírás szerint az új termékekben folyadékkal telt csuklók kapcsolhatják össze az összehajtható képernyő két felét, és ez a folyadék lehet felelős a panelre nehezedő mechanikai hatások mérsékléséért.

Az ábrák alapján a csukló képernyő alatti rétegében üregek lennének, amelyeket folyadékkal töltenének fel. A példában egy kétrét hajtható eszközt mutatnak be, a teljes hosszát elfoglaló OLED-kijelzővel.

A leírásban különös figyelmet szentelnek annak, hogy milyen műszaki megoldásokkal akadályozzák meg, hogy idegen tárgyak kerüljenek a csukló üregeibe. Ez azért lehet fontos, mert a

Samsung Galaxy Foldjának korai példányai is sokat szenvedtek attól, hogy kosz került a csuklóba.

Nem is maga a technikai megoldás a legérdekesebb a koncepcióban, hanem az, hogy a Microsoft technológialicenszelésért felelős részlege nyújtotta be. Ebből a Verge elemzői arra következtetnek, hogy a Microsoft esetleg később más gyártók számára is licenszelné a megoldást. Ez nem lenne példa nélküli, hiszen a vállalat már korábban is licenszelt másoknak néhány csuklómegoldást, amelyeket a Surface Prókban alkalmaztak.