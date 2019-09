Kivédhető a lejáró próbaidőszak csapdája

Rengeteg fizetős app és szolgáltatás megszerezhető ingyen egy rövid időre, ám nagyon sok esetben már a regisztráció közben meg kell adni a bankkártyánk adatait.

Ha elfelejtünk kilépni, azonnal behajtják rajtunk a díjakat.

Jobb esetben csak egy hónapot számláznak ki, de van rá példa, hogy rögtön egy évet kifizettetnek, vagy hosszú hűségidőszakot tesznek kötelezővé.

Erre kínál megoldást a beszédes nevű DoNotPay app, amelyben hamis nevet és hitelkártyaszámot generálnak nekünk, hogy ezeket az adatokat adjuk meg a próba idejére. Ha lejár az időszak, azt is kezeli az app, a szolgáltató pedig megpróbálhat díjakat kicsikarni, nem fog menni.

Arról is gondoskodott Josh Browder, az app fejlesztője, hogy a szolgáltatótól érkező emaileket, amelyek szintén a DoNotPlay által kezelt kamu emailcímre érkeznek, rendben eljussanak a valódi postafiókunkba, és ezáltal értesüljünk minden lényeges tudnivalóról.

A DoNotPay rendszerével úgy nem lehet visszaélni, hogy a nem létező kártyaadatokkal veszünk dolgokat, mert a számokhoz nem tartozik semmilyen elkölthető keret. Mivel a számlaszámok egy valódi bankhoz tartoznak, a szolgáltatók legfeljebb az adott bank teljes tiltásával blokkolhatnák ezt a fajta titkos próbát, de Browder szerint ezzel nagyon nem járnának jól, mert elég nagy pénzintézetről van szó, rengeteg valódi - és az appokért is rendesen fizető - ügyféllel.

Most iOS-re tölthető le a DoNotPay, de készül az androidos és a webes verzió is. Egyelőre földrajzi korlátok is érvényben vannak, az Egyesült Államokban már működik az app, hamarosan indulnak a briteknél,, és bízzunk benne, hogy ott nem állnak meg.

Az is kérdéses, hogy a most ingyenes DoNotPay, ha egyszer fizetős szolgáltatássá válik, kipróbálható lesz-e ingyen és titkosan a DoNotPay app segítségével.