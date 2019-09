Gyomorsavcsökkentőket vontak ki a forgalomból

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a svájci társszervektől érkezett riasztás alapján ranitidin hatóanyagú gyomorsavcsökkentőket vont ki a forgalomból, illetve felfüggesztette a forgamazásukat. Nem magával a ranitidinnel van a baj, hanem a belékerült szennyezéssel: nitrózamint (egy rákkeltő anyagot) mértek az egyik indiai gyár által előállított ranitidinszállítmányban.

Az Európai Gyógyszerügynökség a tényleges kockázatok értékeléséig az érintett cég (Saraca Laboratories Limited) által gyártott ramitidint tartalmazó készítmények felfüggesztését javasolja a tagállamok hatóságainak.

Ennek megfelelően az OGYÉI kivonta a forgalomból a vényköteles Ranitic 150 mg filmtablettát, a Ranitic 300 mg filmtablettát, a Ranitidin 1A Pharma 150 mg filmtablettát és a Ranitidin 1A Pharma 300 mg filmtablettát.

Ezek mellett más gyártók által előállított ramitidin tisztaságát is vizsgálják. Míg be nem bizonyodik, hogy azok nem szennyezettek felfüggesztik a következő gyógyszerek forgalmazását is:

a Zantac 150 mg filmtabletta, Zantac 300 mg filmtabletta, a Zantac 25 mg/ml oldatos injekció, az Ulceran 150 mg filmtabletta, Ulceran 300 mg filmtabletta, az Umaren 150 mg filmtabletta és az Umaren 300 mg filmtabletta.

A ramitidin egy H2-receptorblokkoló hatóanyag, amelyet a túlzott gyomorsavtermelés esetén, például reflux és gyomorfekély esetén alkalmaznak. Minthogy igen gyakori betegségekről van szó, számos, eltérő hatóanyagot tartalmazó, de hasonló hatású (gyomorsavtermelés-csökkentő) gyógyszer van a piacon. A betegeknek azt javasolják, hogy a ramitidin forgalmazása felfüggesztésének idejére térjenek át egy másik készítményre, erről kérdezzék meg kezelőorvosukat.