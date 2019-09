Újradefiniálta a terrorizmust a Facebook

Mielőtt be kellett volna számolniuk a kongresszus előtt arról, hogyan kezelik az erőszakos tartalmakat, a Facebook kedden egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy átírták, mit értelmeznek terrorizmusnak. Ennek megfelelően be is tiltottak több mint 200 csoportot – írja a Mashable.

A Christchurch-i merénylet – amit a támadó élőben közvetített a Facebookon – nagyban hozzájárult a döntéshez, és nyilatkozatukban már terrortámadásként hivatkoznak rá.

"Míg a korábbi definíciónk az olyan támadásokat fedte csak le, amiknek politikai vagy ideológiai céljai voltak, a mostani meghatározás már egyértelműbben körvonalazza, hogy minden – főleg civilek elleni – erőszakos támadás, aminek az a célja, hogy valakit kényszerítsen vagy megfélemlítsen, a definícióba tartozik."

– írják a bejegyzésben.

Mesterséges intelligencia és emberi moderátorok segítségével viselkedés, és nem ideológia alapján szűrték ki a betiltott csoportokat. Az elmúlt két évben

26 millió ISIS-hoz és Al-Kaidához köthető tartalmat szűrtek ki, aminek a 99 százalékát még azelőtt törölték, hogy egy felhasználó jelentette volna.

Arra a márciusban indított programjukra is kitértek, ami segíti a felhasználókat, hogy biztonságosan kilépjenek az ilyen jellegű csoportokból. A 350 fős csapat komoly tapasztalattal rendelkezik a rendfenntartás, a nemzetbiztonság, és a terrorelhárítás területein.