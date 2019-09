A Huawei Mate 30 agyonver mindent, amit eddig láttunk, de kimarad belőle az Android

Münchenben bejelentették a hamarosan boltokba kerülő Huawei Mate 30 és Mate 30 Pro mobilokat, amelyekben a két hete elég részletesen bemutatott Kirin 990 rendszercsip dolgozik, brutál erős processzorral és grafikus gyorsítással, kibővített mesterséges intelligenciás képességekkel.

Ezek a fő tulajdonságai:

a kijelzőik 6,53 és 6,62 colosak

a három hátlapi kamerája, a telefotós, normál és ultraszéles látószögű mellé egy lézeres autofókusz került a negyedik lencsének tűnő helyre

vízállók, és van pár vegan műbőr borítású változat

A bemutató előtt gyanús volt, hogy csupán három magyar újságírót hívtak meg a müncheni helyszínre, nem volt a közelben youtube-os influenszer, csak a szűken vett szaksajtó, és a sajtótájékoztatón is érezhetően kisebb volt a tumultus. A pr-esek nem kaptak előre megosztható információkat, és a legfontosabb kérdésre végképp senki sem tudott előre válaszolni, hogy lesz-e teljes Android a mobilon, vagy sem.

Állítólag nem lesz

Sem Google-appok, csak egy nyílt forráskódú Android alaprendszer, a Huawei saját alkalmazásaival.

A Mate 30 kerek kameraszigete a profi kamerákat idézi, lekerekítették a készülék sarkait. A Pro változatra újfajta hátrafelé ívelt kijelzőt szereltek, amelyet még jobban kihúztak a telefon hátlapja felé - sorolta az újításokat Richard Yu, a Huawei fogyasztói üzletágának vezérigazgatója. Ezáltal még nagyobb lett a felülete, és nincs a készülék oldalán káva.

Járulékos haszna ennek a megoldásnak, hogy a telefon oldala is érintésre érzékeny, és dupla érintéssel lehet többek közt exponálni, amikor szelfit készítünk, valamint itt tudjuk a hangerőt állítani. Hol máshol tudnánk, ha elvették a helyet a mechanikus hangerőállító gombtól?

A Mate 30 Pro kijelzője 6,53 colos, 18,4:9 képarányú és 2400×1176 pixel fér el rajta. A sima Mate 30 kijelzője azonban még ennél is gigantikusabb lett, 6,62 colos mérettel és 2340×1080-as felbontással. Mindkét telefonra igaz, hogy kevesebb ártalmas kék fényt eresztenek át, és megújították a színkezelő rendszerüket.

Richard Yu többször kihangsúlyozta, hogy a Leicával együttműködve fejlesztették ki az új SuperSensing kamerarendszert, amely jelentős fejlődésen ment át az egy évvel ezelőtti Mate 20-akhoz képest.

Ezeket tudják a Mate 30 kamerái:

az ultraszéles kamera 16 megapixeles, 17 mm-es és f/2,2 a rekesze

a szuperérzékeny széles látószögű 40 megapixeles, 27 mm-es, f/1,8-as rekesszel

a telefotós (80 mm) 8 megapixeles, f/2,4

van lézeres fókusz, 3-szoros optikai zoom és 2,5 cm-es makrózás

Ezt tudja ezzel szemben a Mate 30 Pro kamerája

az ultraszéles kamera 40 megapixeles, 18 mm-es és f/1,8 a rekesze

a szuperérzékeny széles látószögű 40 megapixeles, 27 mm-es, és f/1,6-os rekesszel

a telefotós 8 megapixeles, 80 mm-es, f/2,4

3D mélységérzékelést tud, 3-szoros optikai zoom és 2,5 cm-es makrózás

Dedikált 40 megapixeles kamera rögzíti a videókat, akár 4K 60 fps felbontásban, és mozgóképnél is megjelent a Mate 20 Prónál megismert éjszakai mód.

Akkor is látszanak dolgok a felvételen, ha mi alig látunk valamit

Azt mondják, hogy a lassított felvétel akár 7680 fps-ig is elvihető, ami egészen meglepő az eddig ismert leglassabb felvételekhez képest, amely csupán 960 fps-es.

Megoldották, hogy a DJI Osmo Mobile 3 azonnal felismerje és csatlakozzon a Mate 30-akhoz, és beépítették a mobil kameraszoftverébe a kézi állvány kezelését. A profi fotósoknak meg kiadtak egy kézi vakut, lényegében egy hordozható, vezeték nélküli kapcsolaton irányítható stúdiófényt.

A kijelzőbe fentről belógó előlapi szenzorszigeten megtalálható kamerák gesztusokat is érzékelnek, és követni tudják az arcunkat. Ez támogatja a 3D arcleolvasós biztonsági kijelzőzár-feloldó rendszert, amivel az üzenetek megjelenítése is összeköthető, így az értesítések csak akkor olvashatók el, ha kizárólag minket lát a gép, nem mást.

Energiából jeles

Jelentős különbség még a két változat között, hogy a Mate 30 akkumulátora 4200 mAh kapacitású, miközben a Mate 30 Pro 4500 mAh-s aksit kapott. Ezeket is a mesterséges intelligencia vezérli, és ezzel állítólag nagyon komoly terhelés alatt is több mint 9 óra használatra lesz elég az energia.

Vezetéken 40 wattos töltővel használhatók a Mate 30-ak, és a Huawei készített is egy ehhez való külső aksit, 12000 mAh-s kapacitással, hogy napokra elegendő energiát tudjunk magunkkal vinni. Vezeték nélkül 27 wattal tölthetők, ami elég gyors utánpótlást jelent, és a Mate 30-akban a fordított töltés is felgyorsult, szóval ha a telefonról akarunk feltölteni egy okosórát, azzal is gyorsabban fogunk végezni.

Összesen 21 antenna van benne, abból 14 már az 5G-re való csatlakozást segíti

Nyolc 5G frekvenciasávot támogatnak, vagyis kimondottan a globális piacra készítették fel. A bemutató alapján a letöltési sebesség akár 1,5 gigabit per másodperc is lehet.

A telefon hűtését grafénalapú rendszerrel oldották meg, amivel állítólag nem lesznek hőszigetek a mobilon - sorolta tovább Richard Yu a higtech újításokat. A Mate 30 is képes arra, hogy a Windows megjelenítse a mobil kijelzőjét egy ablakban, mobilos nézetben, hogy ott kezeljük az üzeneteinket.

Úgy mellékesen kiadnak hozzá egy tollat is, amely 4096 szintű nyomásérzékenységgel van ellátva, hogy rajzolni tudjunk a mobil kijelzőjére.

A Mate 30 ára 800 euró, a Mate 30 Pro 1100 euró, az 5G-s változat pedig 1200 euróba kerül. Úgy tudjuk, egyelőre nem lesz kapható Magyarországon.

Több mint egy órája tartott a sajtótájékozató, amikor Richard Yu még egy árva szót sem beszélt sem az Androidról, sem a Google-ről, pedig már az EMUI 10 kezelőfelület újdonságait is végigvettük vele, és az összes elképzelhető funkciót, ami a telefonba bekerülhet. A végén aztért előkerült a Huawei App Gallery, hogy azon keresztül milyen sok appot töltenek le az emberek.

Már rég az új Huawei Watch GT2 okosóráról beszélt Richard Yu, amikor kijött az amerikai CNBC hírportálon, hogy a Mate 30 bizony tényleg Google-alkalmazások nélkül fog érkezni, vagyis nem lesz rajta Play Áruház, Gmail, Térkép és Youtube. Nagyjából minden, ami a nyugati felhasználók alapkészletének része.

A fentieket tartalmazó Google Mobile Services helyett lesz egy csupasz, nyílt forráskódú Android alap, és erre épül a Huawei Mobile Services, aminek része többek közt a Huawei-féle EMUI grafikus felület, a kínai cég felhőszolgáltatásai, és tartozik hozzá fejlesztői segédlet, amely az appkészítőket támogatja abban, hogy a hagyományos Android mellett a HMS-re is kiadhassák az appjaikat. Egy HMS-ben frissen regisztráló fejlesztőcég elvileg pár nap alatt fel tudja ide is tölteni az appját, módosítás nélkül (ugyanazt az apk-t).

A kínai cég a HMS-t egyébként pár éve indította el, voltak előkészületek, de most a Huawei igyekszik felpörgetni a dolgot, mert a Play Áruházhoz képest nagyon szűkös a kínálat.

Köszönjétek Donald Trumpnak

A Huaweit és érinti az Egyesült Államok kereskedelmi embargója, ami miatt amerikai cégek nem üzletelhetnek kínai társaságokkal, köztük a Huaweijel sem. Így hiába a Huawei a Google egyik legjelentősebb partnere, nem kerülhet a telefonjaira a jól megszokott Android.

Ez az ügy viszont még biztosan nincs végigjátszva, hiszen Trump is többször elhalasztotta már az embargó hatályba lépését, és a legutóbbi 90 napos halasztás lapján elvileg még lenne is idő arra, hogy a Mate 30 piacra kerüljön, minden megszokott alkalmazással. A Huawei egyébként azt tartaná ideálisnak, hogy rendes Androiddal tudja kínálni a telefonjait, de muszáj volt felkészülnie erre az alternatív megoldásra.