Kevés embernek van valóban szüksége az új iPhone-ra

Szeptember 20-tól kaphatóak a legújabb iPhone készülékek, az előrendelések alapján az érdeklődés a szokásos módon elsöprő. Hogy mit tudnak az új Apple-telefonok, arról már írtunk, de vajon tényleg annyira újító és innovatív a 11-es széria, hogy érdemes azonnal megvenni?

Messzemenő következtetéseket akkor lehet majd levonni, ha hosszabb ideig a kezünkben lesz a telefon, de az már most biztos, hogy az iPhone továbbra sem olcsó. Tudásban biztosan nem akkora ugrás, hogy megérje például a tavalyi iPhone XS vagy az XS Max telefonokról 11-re váltani, csak azért mert jött egy újabb.

Az iPhone nem rossz telefon

Azt már a tesztek előtt ki lehet jelenteni, hogy befürödni senki nem fog, ha vesz egy új iPhone-t. Az még mindig vitathatatlanul nagy előnye, hogy az operációs rendszer és a telefon hardverének tervezése ugyanannak a cégnek a kezében van, ezért gördülékenyebben tud működni, és sokkal jobban lehet benne olyan dolgokat optimalizálni, mint például az akkumulátor-használat. Vagy hogy hiába tűnhet kevésnek a 4 GB RAM, attól még nagyon szépen elfutnak rajta a játékok. Ha valaki az évek alatt Apple-környezetre rendezkedett be, annak eleve nehéz jó szívvel váltani, még akkor is, ha fájdalmasan mélyen a zsebbe kell nyúlni egy új iPhone-ért. Persze, hogy kinek mikor éri meg új telefont venni, az egyénfüggő, ebben nem is mondanánk ki az egyetemes igazságot, legfeljebb annyit tennénk hozzá, hogy ha nem működik, vagy bosszantóan működik, akkor érdemes újat beszerezni.

De ekkor sem biztos, hogy a legújabb verzió a legjobb választás. Az anyagiakat nézve lehet, hogy egy-két évvel korábbi készülékkel is határozottan jól járhat.

Az új iPhone-készülékek közül mindháromban ugyanaz az A13-as chip fut, mindháromban javítottak az akkumulátoridőn. A Pro verziónál azonnal szembetűnik a három kamera, de jobb a képernyőfelbontása, és ehhez jár gyorstöltő a gyári csomagolásban, és tovább bírja azt is, ha vízbe kerül. Cserébe az ára is magasabb.

De mégis csak térjünk ki a számokra egy kicsit. Igen, tudjuk, hogy a számok csak számok, ami bizonyos esetekben igaz is, de például a tárhely tekintetében ezzel nem lehet takarózni. A Pro telefon, amit azoknak szánnak, akik professzionális fotókat és videókat készítenek a maga 64 GB-os tárhelyével elég karcsú. Lehet azt mondani, hogy erre van a tárhely a felhőben, az viszont csak 5 GB-ig ingyenes, tehát azzal sincs igazán kisegítve az ember. A 128 GB-os verzió pedig 459 990 forintról indul. Továbbra sincs benne micro SD kártyahely, ami szintén a professzionális felhasználók, leginkább a videókészítők életét könnyítené meg, és egyébként a legtöbb androidos készülékben alapfunkciónak számít.

A három kamera már nem újdonság

Az Apple bejelentésén a leghangsúlyosabb szerep a kameráknak jutott. Az iPhone 11 duálkamerás, a 11 Pro pedig triplakamerás lett. Az androidos gyártók többsége a középkategóriás telefonjain is duál kamerákat lehet találni, a három vagy akár még több kamera pedig már teljesen megszokott dolog. Ebben a témában legutóbb a Nokia mutatott újat: a legutóbbi csúcskészülékének hátára öt egyszerre működő kamerát szerelt, és ez is bő fél éve, 2019 elején történt. Ha valakit tényleg csak az ár és a kamerák száma érdekli, annak ott az augusztusi Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 4 lencsével, 64 megapixeles főszenzorral. Az Apple készülékei rendszerint videókészítésnél és fotózásnál kezdtek el igazán élni, a tényszerű adatok alapján olyan egetrengető újdonsággal idén nem álltak elő, ami miatt érdemes lenne például a tavalyi modelleket lecserélni.

Az éjszakai mód sem újdonság, az itthon hivatalosan nem beszerezhető Google Pixel után nem sokkal a Huawei és a Samsung is beépítette a készülékeibe, meglehetősen jól működnek, ráadásul a jóval olcsóbb árkategóriában található készülékeikben is meg lehet találni.

Töltésben még van hova fejlődni

Amikor a Huawei a Mate 20 Pro szériával bemutatta azt a lehetőséget, hogy képes más telefonokat is tölteni, azzal poénkodtak, hogy az iPhone-os ismerősök telefonjába lehet egy kis életet lehelni vele. A vezetékmentes visszatöltés volt az, amit a bejelentésen sokan vártak, mert sokkal egyszerűbb lett volna az élet, ha ezek után az AirPodot így lehetett volna tölteni. Ez elmaradt, jó hír azonban, hogy a dobozba bekerült a gyorstöltő, ahogyan ez más gyártóknál teljesen egyértelmű. A rossz hír az, hogy ez az állítás csak a Pro modellekre igaz, az olcsóbb verziót vagy lassan tölti az ember, vagy külön vásárol hozzá gyorstöltőt. És maradt a lightning kábel is, úgyhogy a kislyukú Nokia töltőt zombiként kereső emberek updatelt kiadása, az iPhone-töltő után kutakodó alany továbbra is ismerkedhet aszerint, hogy kinek milyen töltője van.

Egyre kevésbé van versenyben az iPhone

Az egyértelmű, hogy nagyon sokan vesznek iPhone-t, és bár lassan visszaszorul az Apple, de a igazán látványos visszaesés az innovációban tapasztalható. Talán a slofie-n kívül semmit nem tudott bemutatni, ami megelőzné a versenytársait, és hát a lassított felvételes videós szelfi biztos szórakoztató ideig-óráig, de mégsem az a fajta innováció, ami miatt mindenki fejvesztve rohan a boltokba, félmillió forintot lobogtatva. Kimaradt az 5G, a pletykákkal ellentétben még a a Pro verziók sem támogatják az Apple Pen használatát, pedig a Samsung Note-ok bebizonyították, hogy egy tollnak igenis van létjogosultsága, főleg ha profi felhasználókról beszélünk. Nem lett bővíthető a tárhely, még a legdrágább modellnek sem, ami abból a szempontból érthető, hogy ettől lehetnek árkülönbségek a modellek között, viszont a profi felhasználóknak talán egyszerűbb lenne az élete.

Mindez táblázatban így néz ki

Ha egymás mellé tesszük a gyártók jelenlegi csúcstelefonjait, és hagyjuk, hogy csak a számok beszéljenek önmagukért, akkor így néz ki a táblázat (csak azokat a készülékeket tettük bele, amik itthon is elérhetőek). Érdemes lesz ezen kívül odafigyelni a Huawei Mate 30 készülékére, már ha sikerülmegoldani, hogy Google-appok is legyenek rajta, illetve a Google Pixel 4 telefonjára, amit hamarosan mutatnak be, de itthon hivatalosan nem lehet kapni. A Xiaomi Redmi Note 8 Pro-t már bejelentették, és ár/érték arányban sokkal jobb, mint az olcsóbb iPhone 11 - az LG V50 ThinQ készülékéről vagy a Samsung A90 5G készülékéről nem is beszélve.

iPhone 11 iPhone 11 Pro/ Max Samsung Note 10 /Plus Samsung S10/ Plus Huawei P30 Pro Huawei Mate 20 Pro Honor 20 Pro Nokia 9 Sony Xperia 1 OnePlus 7 Pro Kijelző mérete (Inch) 6,1 5,8 / 6,5 6,3 / 6,8 6,1 / 6,4 6,47 6,39 6,26 5,99 6,5 6,67 Felbontás (pixel) 828 x 1792 1125 x 2436 / 1242 x 2688 1080 x 2280 / 1440 x 3040 1440 x 3040 1080 x 2340 1440 x 3120 1080 x 2340 1440 x 2880 1644 x 3840 1440 x 3120 Panel Liquid Retina IPS LCD Super Retina XDR OLED Dinamikus AMOLED Dinamikus AMOLED OLED OLED IPS LCD P-OLED OLED AMOLED Processzor Apple 13 Bionic Apple 13 Bionic Exynos 9825 Exynos 9820 Kirin 980 Kirin 980 Kirin 980 Snapdragon 845 Snapdragon 855 Snapdragon 855 RAM 4 GB 4 GB 8GB / 12 GB 8 GB 6/8 GB 6/8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6/8/12 GB Tárhely 64/128/256 GB 64 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB 128 / 512 / 1 TB 128 / 256 /512 GB 128 / 256 GB 256 GB 128 GB 64 / 128 GB 128 / 256 GB Hátsó kamera 1 12 MP, f/1.8 12 MP, f/1.8 12 MP, f/1.5-2.4 12 MP, f/1.5-2.4 40 MP, f/1.6 40 MP, f/1.8 48 MP, f/1.4 12 MP, f/1.8 (RGB) 12 MP, f/1.6 48 MP, f/1.6 Hátsó kamera 2 12 MP, f/2.4 (ultraszéles) 12 MP, f/2.0 (2x zoom) 12 MP, f/2.1 (2x zoom) 12 MP, f/2.4 (2x zoom) 8 MP, f/3.4 (periszkópikus 5X zoom) 8 MP, f/2.4 8 MP, f/2.4 12 MP, f/1.8 (RGB) 12 MP, f/2.4 (2x zoom) 8 MP, f/2.4 (3x zoom) Hátsó kamera 3 - 12 MP, f/2.4 (ultraszéles) 16 MP, f/2.2 (ultraszéles) 16 MP, f/2.2 (ultraszéles) 20 MP, f/2.2 (ultraszéles) 20 MP, f/2.2 (ultraszéles) 16 MP, f/2.2 (ultraszéles) 12 MP, f/1.8 (BW) 12 MP, f/2.4 (ultraszéles) 16 MP, f/2.2 (utraszéles) Hátsó kamera 4 - - - - TOF - 2 MP, f/2.4 (makro) 12 MP, f/1.8 (BW) - - Hátsó kamera 5 - - - - - - - 12 MP, f/1.8 (BW) - - Első kamera 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 10 MP, f/2.2 10 MP, f/1.9 / 8 MP, f/2.2 32 MP, f/2.0 24 MP, f/2.0 32 MP, f/2.0 20 MP 8 MP, f/2.0 16 MP, f/2.0 Akkumulátor 3046 mAh 3190 mAh / 3969 mAh 3500 / 4600 mAh 3400 /4100 mAh 4200 mAh 4200 mAh 4000 mAh 3320 mAh 3330 mAh 4000 mAh Vízállóság IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP67 IP65 - Vezeték nélküli töltés Igen Igen Igen Igen Igen Igen - Igen - - Ár 289.990 forinttól 399.990 / 439.990 forinttól 329.990 /379.990 forint 309.990 / 344.990 forinttól 299.990 forinttól 299.990 forint 199.990 forint 209.990 forint 254.990 forint 699 EUR (262 ezer forint)

(Borítókép: Evrim Aydin / Anadolu Agency / Getty Images)