Senki sem tudja, mi okozza Amerika rejtélyes e-cigaretta-járványát

Az elmúlt pár év egyik legnagyobb morális pánikját okozta tavaly Amerikában a pár évvel ezelőtt piacra dobott, azóta hatalmas népszerűségre szert tevő, de teljesen rossz célközönséget elérő e-cigaretta, a Juul. Az amerikai közvélemény gyakorlatilag ekkor szembesült először azzal, hogy a papíron a dohányzásról való leszokást segítő e-cigi mennyire elterjedt a fiatalok körében. Igazán ugyanakkor csak idén nyáron indultak be az események.

Az Egyesült Államokban a nyár vége óta több száz fiatal került kórházba súlyos légúti tünetekkel, az eseteket pedig az kötötte össze, hogy mindannyian e-cigarettát használtak. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a fiatalok nagy része illegális, marihuánát tartalmazó folyadékoktól betegedett meg, a szakértők azonban egyelőre a mindenféle ízekben kapható nikotinos termékek felelősségét sem tudták egyértelműen kizárni. Ez pedig rengeteg munícióval látta el az e-cigi ellen kampányolókat. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy

az Amerikai Járványügyi Központ arra figyelmeztetett, hogy amíg ki nem derül a megbetegedések pontos oka, tanácsos teljesen elkerülni az e-cigiket,

múlt héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy rövid időn belül úgy ahogy van betiltaná az ízesített e-cigi-termékeket.

Ezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy a következő időszak meghatározó lesz az iparág életében: az esetleges tilalom a legnagyobb szereplőkön kívül szinte mindenkit tönkretehet, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy meg is oldja majd a helyzetet.

Tüdőgyulladás, de nem az

A rejtélyes járvánnyal kapcsolatban első körben fontos kiemelni, hogy az amerikai egészségügyi tisztviselők egyetértenek abban, hogy az idei nyár eseményei nem egy évek óta lappangó probléma tünetei, hanem teljesen új jelenségnek számítanak. Az e-cigivel kapcsolatban egyedi esetekre már 2014-ben is volt példa, az azonban egyértelmű, hogy az idei nyáron kiugró volt a megbetegedések száma: június és augusztus között kétszer annyian kerültek kórházba, mint egy évvel korábban.

A betegség a röntgenképek alapján leginkább tüdőgyulladásra hasonlít, a betegeknél azonban nem mutatható ki semmilyen fertőzés. Volt, aki a betegség kezdetét szívrohamhoz hasonlította, mások az influenzát emlegették, a tünetek között szerepelt légszomj, fáradtság, mellkasi fájdalom és hányás is. Az orvosok egyöntetűen állítják, hogy az egész leginkább olyan, mint amikor a szervezet egy maró hatású anyag belélegzésére reagál. Azt azonban senkinek nem sikerült kiderítenie, hogy pontosan milyen anyag állhat mögötte.

Ígéretes nyomok ugyanakkor vannak. A betegek több mint 80 százaléka a kannabiszból kinyert THC-t tartalmazó, legálisan nem elérhető anyagot szívott, a vizsgálatok során pedig a marihuánát tartalmazó folyadékokban jellemzően

extrém magas volt az alapvetően a THC hígítására szolgáló E-vitamin acetát szintje.

A legnépszerűbb elmélet szerint ez okozhatja a megbetegedéseket, de vannak, akik úgy gondolják, hogy nem feltétlenül áll meg az ok-okozati összefüggés. Robert Tarran, a Marsico Lung Institute szakértője kiemelte, hogy ezen a ponton igazából fogalmuk sincs, mi állhat a krízis hátterében, és hozzátette, hogy az sem biztos, hogy minden hasonló ügyet a járvány részeként kezeltek az orvosok.

Tarran egy kutatócsoport tagjaként egyébként pont a járvány okait kutatja, de a dolgukat jelentősen megnehezíti, hogy az az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) jelenleg nem kötelezi az e-cigik gyártóit arra, hogy feltüntessék a folyadékok összetevőit. Mivel a piacon legálisan is több ezer különböző ízű és összetételű folyadékot lehet venni, a kutatóknak egyesével kell visszafejteniük őket, hogy meg tudják mondani, milyen kockázatot hordoznak magukban.

Színre lép a marihuána

A történet középpontjába került illegális THC esetében egy fokkal még nehezebb a helyzet, hiszen itt még az anyag beszerzése is nehéz feladat. Az e-cigaretta elterjedése nagyjából egybevágott a marihuána növekvő társadalmi elfogadottságával az Egyesült Államokban, így nem véletlen, hogy a könnyűdrog vaporizálása is rettentően népszerű lett az országban.

Azon túl, hogy az e-cigi a köztudatban még mindig úgy él, mint a dohányzás egészségesebb alternatívája, az e-cigibe töltött THC-tartalmú folyadék azért is hódít a fiatalok körében, mert

egyrészt hamarabb elmúlik a szaga,

másrészt hamarabb és – főleg a nem rendszeres fogyasztók esetében – intenzívebben hat, mint a cigibe tekert, hagyományos verzió.

Mivel a rekreációs marihuánafogyasztás több amerikai államban is legális, azt hinné az ember, hogy minden adott ahhoz, hogy ezeket az előnyöket maximálisan ki lehessen használni. Első ránézésre ez tényleg így is van: a világ legnagyobb legális marihuánapiacának számító Kaliforniában az állami törvények értelmében a THC-t tartalmazó folyadékok komoly teszteken mennek keresztül, mielőtt a piacra kerülnének.

A felszínt megkapargatva ugyanakkor kiderül, hogy hiába legális a marihuána Kaliforniában, itt is virágzik a feketepiac. A gyanútlan vásárlók tömegével veszik a népszerű márkák által kínált termékek kínai másolatait, a feketepiacot pedig elárasztotta a rendkívül veszélyes szintetikus marihuána. Az elmúlt két évben több tucat fiatal került kórházba miatta, egy Jay Jenkins nevű amerikai fiatal pedig

tavaly májusban kómába esett, és kis híján meg is halt, miután a kendernövényből kinyert kannabidiol (CBD) helyett ilyet fogyasztott.

A legnagyobb probléma, hogy a licensz nélküli boltok sokszor a hivatalos forgalmazók közvetlen közelében jelennek meg, így nehéz megállapítani, hogy mit szabad megvenni, és mit nem, a helyzettel pedig egyelőre sem a nagy cégek, sem a rendőrség nem igazán tudnak mit kezdeni.

Összehúzhatják a nadrágszíjat

Jelenleg úgy tűnik, hogy akármi is áll a háttérben, az ostor főként az e-cigarettán, illetve az ipar legnagyobb szereplőin csattan, akik akkor is veszítenek, ha a belengetett tiltásból végül nem lesz semmi. Trump múlt szerdai bejelentése még a piacvezető Juult is teljesen váratlanul érte, már csak azért is, mert a cég az elmúlt években tankönyvbe illő lobbitevékenységgel betonozta be magát Washingtonban.

A cég pont emiatt nem is nagyon pánikolt be: azonnal tárgyalásokat kezdeményezett az ügyben, és ellenállás helyett valószínűleg a két legnépszerűbb ízük, a menta és a mentol megtartása köré építik majd a stratégiájukat. A Juul persze jó eséllyel a teljes tiltást is át tudná vészelni, a kisebb versenytársaik azonban kénytelenek lesznek harcolni.

Egyértelművé akarjuk tenni, hogy ez nem a jó irány, hogy ez lényegében tönkre fog tenni egy teljes iparágat, ami 166 ezer embernek nyújt munkát, alternatívát nyújt a dohányipar óriásaival szemben, és ami elsősorban kis cégekből áll.

– nyilatkozta Tony Abboud, az ilyen cégeket tömörítő Vapor Technology Association vezérigazgatója, az American Vaping Association elnöke pedig kiemelte, hogy a teljes tiltás még sosem vezetett eredményre.

Az FDA egyébként már tavaly elkezdett foglalkozni az e-cigik szabályozásával, amikor kiderült, hogy rövid idő alatt 78 százalékkal nőtt az ezeket használó középiskolások száma. A szervezet akkori elnöke, Scott Gottlieb változásokat sürgetett, keményebb szabályozással fenyegette a piac szereplőit, de a szövetségi szintű teljes tiltás egészen mostanáig nem merült fel az országban.

De van értelme betiltani?

Erre a kérdésre elég nehéz válaszolni. Az egyértelműen látszik, hogy jelenleg elég nagy bajban van az e-cigi, de egyáltalán nem biztos, hogy a teljes tiltás a legjobb megoldás a krízis kezelésére. New York korábbi polgármestere, Michael Bloomberg múlt héten 160 millió dolláros kampányt indított az e-cigi ellen, amiben azt emelte ki, hogy az e-cigit használó 12 és 17 év közötti gyerekek 97 százaléka ízesített folyadékot választ ezekbe.

Bloomberg szerint ebből egyenesen következik, hogy az ízesített folyadékokkal a dohánylobbi a gyerekeket akarja behálózni - csakhogy a felmérések alapján egyértelmű, hogy az e-cigiző felnőttek is ezeket preferálják. Az elmúlt években az is kiderült, hogy a legtöbben közülük korábbi dohányosok, akik pont az ízesített olajok miatt tették le a cigit. A jelenlegi adatok alapján azt egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy az e-cigi nem káros, az azonban elég valószínűnek tűnik, hogy jóval kevésbé káros, mint a hagyományos:

az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) jelenlegi álláspontja szerint az e-cigi jó alternatíva lehet a hagyományossal szemben, ha ahelyett, és nem azzal együtt használják;

az American Cancer Society nevű amerikai rákellenes szervezet alelnöke, Cliff Douglas úgy véli, hogy a dohányosok számára utolsó megoldásként ugyan, de működhet az e-cigi is, ha pedig a jelenség megállításának az az eredménye, hogy visszaszoknak a hagyományos cigire, az valóságos katasztrófa;

egy, a New England Journal című szaklapban megjelent tanulmány szerint pedig megfelelő támogatás mellett az e-cigivel hatékonyabban le lehet szokni a dohányzásról, mint a nikotinpótló terápiával.

A tiltás elleni legerősebb érv ugyanakkor a Kaliforniában is virágzó feketepiac lehet. Ahogy Magyarországon, úgy Amerikában is gyakran otthon keverik, vagy illegálisan szerzik be az e-cigibe valót a fiatalok, ha pedig az ízesített folyadékok eltűnnek a piacról, vélhetően még több ember kerüli majd meg a törvényes módszereket.

(Borítókép: E-cigarettát használó a Broadway-n, New Yorkban. Fotó: Andrew Kelly / Reuters)