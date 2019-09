Minden nap, minden döntésünkkel befolyásoljuk az éghajlatváltozást

Lehet-e a klímaváltozás kérdéséről politikamentesen beszélni? Mit tehet az egyszeri ember azon felül, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, és buzgón lájkolgatja Facebookon a kihaló jegesmedvékről szóló cikkeket? Ha a világ tudósainak 97%-a szerint létezik a globális felmelegedés, mit mond a maradék 3%? Ezekről a kérdésekről, és még sok minden másról beszélgettünk Ürge-Vorsatz Diána éghajlatkutatóval a TNT podcast kilencedik epizódjában, annak apropóján, hogy hamarosan kezdődik a New York-i klímakonferencia, ahol olyan dolgok történhetnek, amik sok generációra meghatározzák az emberiség sorsát.

A podcastben szó esik még arról, hogy:

(Ha a felvétel nagyjából kétharmadánál változást észlel a hangminőségben, a hiba nem az ön készülékében van, nálunk ütött be egy kisebb technikai apokalipszis.)

